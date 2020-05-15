Большинство одиннадцатиклассников считают, что ЕГЭ нужно перенести на другую дату

Большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату.
При этом почти каждый четвёртый выпускник (24%) уверен, что ЕГЭ в 2020 году вовсе стоило бы отменить. А каждый пятый респондент убеждён в правильности замены ЕГЭ на другую форму сдачи экзамена.
Также в ходе исследования выяснилось, что 13% учеников одиннадцатых классов считают самым верным решением провести ЕГЭ в традиционном формате, в заранее запланированные сроки. И только 9% респондентов поддержали бы идею о переводе экзамена в дистанционный формат.