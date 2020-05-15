Железнодорожные медики помогают разгрузить больницы Нижнего Поволжья

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15 мая 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Учреждения «РЖД-Медицины» на Приволжской железной дороге оказывают помощь системе здравоохранения Нижнего Поволжья.

Учреждения «РЖД-Медицины» (сеть здравоохранения ОАО «РЖД») на Приволжской железной дороге принимают в свои стационары пациентов с целью разгрузки больниц Нижнего Поволжья. Помощь оказывается местным жителям с заболеваниями, не связанными с коронавирусной инфекцией. В результате применения временной региональной схемы маршрутизации пациентов большее количество граждан сможет получить специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме.

В настоящее время места для лечения пациентов организованы в клинических больницах «РЖД-Медицина» Ершова, Волгограда и Астрахани. В этих учреждениях сформирован необходимый запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Для профилактики распространения инфекционных заболеваний в железнодорожных больницах усилено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Он включает в себя бесконтактную термометрию пациентов и сотрудников, а также регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.