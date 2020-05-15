В Рузе исследователи обнаружили редкие краснокнижные цветы и грибы

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15 мая 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Редкие цветы и грибы, занесенные в Красные книги России и Московской области, обнаружили в Рузе. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Экологи пояснили, что редкие цветы под названием эфемероиды успевают вырасти, зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества для следующего года за один-два месяца, после чего надземная часть растения полностью отмирает. Эксперты уточнили, что в Рузе найден один из наиболее красивых видов - ветреница дубравная.

Другой любопытной находкой экологов была саркосома шаровидная - гриб, который в Подмосковье встречается исключительно редко, как и на всей территории Европейской части России.