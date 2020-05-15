Врач считает, что принимаемых в России мер по профилактике COVID-19 оказалось недостаточно

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15 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В России на протяжении нескольких дней наблюдается снижение числа выявленных больных коронавирусом. Вирусолог Анатольй Альтштейн объяснил, что могут означать эти цифры и как близко выход на плато.

«Идет небольшое снижение, да. Но о чем-то особенном эти цифры не говорят. В комплексе все цифры, которые мы имеем примерно со 2-3 мая, указывают на некую стабилизацию – о том, что выше эпидемия не идет», - заявил специалист.

Он отметил, что в стране не наблюдается значительного числа заболеваний, да и о выходе на плато говорить пока рано. Врач считает, что нынешняя ситуация указывает лишь на то, что принимаемых на сегодняшний день мер по борьбе с коронавирусом на самом деле оказалось недостаточно, передаёт Радио Sputnik.