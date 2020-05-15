Наталья Сергунина рассказала об акции «Ночь в музее» в честь 75-летия Победы

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15 мая 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Виртуальная экскурсия по залам Государственного музея обороны Москвы, фото соцсети

Пять московских музеев представят онлайн-программу в честь 75-летия Победы во время акции «Ночь в музее», сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого», - рассказала Наталья Сергунина.

Отмечается, что акция «Ночь в музее» пройдет 16 мая.

Виртуальную экскурсию по залам Государственного музея обороны Москвы опубликуют 16 мая в 9:00 на сайте учреждения. Во время онлайн-прогулки гиды покажут самые ценные предметы, в том числе из закрытого хранилища музея. Например, личные вещи военачальников, бойцов партизанских отрядов и тружеников тыла, участвовавших в битве за Москву. Это оружие, одежда, архивные фотографии, фронтовые письма и многое другое. Помимо этого, можно будет увидеть рисунки и наброски, которые делали на фронте солдаты. Также покажут работы профессиональных военных художников-корреспондентов. Экскурсантам представят уникальные зарисовки советского графика и иллюстратора Николая Жукова, сделанные им в 1946 году на Нюрнбергском процессе.

Во время виртуального путешествия по залам музейного комплекса «История танка Т-34» экскурсоводы расскажут о создании и боевом пути легендарной машины, выполнявшей тактические задачи на фронте с первых дней войны и вплоть до Дня Победы. «Тридцатьчетверка» - именно так называли ее военные — стала самым массовым танком в 1940-х. Благодаря своим боевым качествам эта машина была признана многими военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны. «Тридцатьчетверки» оказали огромное влияние на исход многих сражений, а также на развитие мирового танкостроения в послевоенные годы. Видеоэкскурсии по экспозиции размещены на сайте музея.

Кроме того, во время акции «Ночь в музее» можно будет посетить онлайн-экскурсию «Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого». Детство поэта прошло в эвакуации, тема войны неоднократно появлялась в его песнях и стихах. Видеотур опубликуют на сайте Музея Владимира Высоцкого в 18:00.

Дом Лосева подготовил виртуальную выставку, посвященную спасенной библиотеке известного философа, антиковеда, переводчика и писателя Алексея Лосева. В его коллекции насчитывалось около 10 тыс. книг по филологии, истории, философии и другим наукам. Во время бомбардировок дом ученого был разрушен, библиотека оказалась погребенной под завалами. Специалистам пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти ценные издания. Зрителям покажут архивные и современные фотографии библиотеки.

Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на онлайн-выставку «Салют Победы». В экспозицию вошли работы, посвященные двум войнам - Гражданской и Великой Отечественной. Представлены оцифрованные картины Ивана Сарычева, Стефании Базыленко, Александра Рыжова и других художников. Все они доступны на сайте музея.