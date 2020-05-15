Эксперт оценил последствия принятых Госдумой решений о дистанционном голосовании

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц оценил последствия, к которым может привести принятие Госдумой 13 мая законопроектов с поправками, касающихся ужесточения регистрации кандидатов на выборы и дистанционного электронного голосования. Правозащитник считает, что «13 мая стал черным днем для российских выборов».

Рассматривая принятые поправки, он отметил, что количество недействительных и недостоверных подписей, необходимых для отказа кандидату в регистрации, сокращается с 10% до 5%.

«Помимо проставления подписи и даты, теперь избиратель в подписном листе должен собственноручно вписывать и свои ФИО. Сборщикам станет значительно сложнее собирать подписи, а избиркомам станет проще их «выбраковывать», так как добавляется три новых слова для проверки почерковедом, а также для не всегда корректной оцифровки для проверки по базе МВД», - отмечает Мельконьянц.

Эксперт обращает внимание на бесконтрольное расширение голосования за пределами отведенных для этого помещений.

«Расширяются возможности для применения досрочного голосования отдельных групп избирателей (когда комиссии выезжают по месту жительства избирателей). Если раньше оно могло проводится лишь в труднодоступных и отдаленных местностях, то теперь в течение 15 дней до дня голосования комиссии могут проводить голосование в населенных пунктах, «транспортное сообщение с которыми затруднено». Кроме того, комиссии в течение 7 дней до дня голосования могут фактически устраивать досрочные выездные избирательные участки «на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах» для граждан, подавших заявки на надомное голосование (перечень оснований для которого стал открытым)», - рассказывает российский правозащитник, отмечая, что такой формат голосования слабо поддается общественному контролю и может стать удобным инструментом фальсификаций.

Мельконьянц подчеркивает, что полномочия принимать решения, в каких регионах, и по какой процедуре проводить голосование по почте и дистанционное электронное голосование, теперь отводятся ЦИКу. Если ранее для введения таких форм голосования требовались изменения в региональных законах, то теперь это будет определять Центризбирком.

«Риски при проведении голосования по почте связаны с тем, что невозможно удостовериться в том, лично и свободно ли голосует избиратель, все ли отправленные избирателями бюллетени учтены, не произошло ли каких-либо манипуляций с конвертами и бюллетенями. Риски дистанционного голосования более многогранны и связаны с нарушением тайны голосования, возможностями административного давления, сбоями в работе системы и подменой голосов», - отмечает эксперт.