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В Санкт-Петербурге число заразившихся COVID-19 превысило 9,4 тысячи

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Санкт-Петербурге число заразившихся COVID-19 превысило 9,4 тысячи
Земля, коронавирус. Фото: pixabay.com

В Санкт –Петербурге число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 9,4 тысячи. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

Известно, что всего с начала пандемии в городе диагностировали 9486 зараженных COVID-19, скончались 74 человека, выздоровело 2005 пациентов.

В регионе за последние сутки обследованы на коронавирусную инфекцию 11728 жителей. На карантине находится 3623 человека, из них 168 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2550 – контактные больные.

Ранее сообщалось: в РФ число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 10 598.  

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