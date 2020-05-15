В Таллине нашли новый повод для самоизоляции

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15 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Медвежонок на улице, фото соцсети

На Западе многие не совсем «грамотные» люди считают, что в России по улице ходят медведи! Какое там! Да не в России, а вполне себе европейском городе – Таллине. Как начал мишка с потомством «выгуливать» себя по славному городу с четверга, так и до сих пор его поймать не могут!

В Таллине в четверг утром заметили двух медведей. Спасатели, полицейские старательно пытались вернуть животину в естественную среду! Жителей района Таллинна, где бродят «мишки» попросили посидеть дома и не выходить! Народ «сидит». Спасатели, полицейские, охотники с обученными собаками ловят «мишек», но, увы! Правда, в четверг в 20:29 спасатели сообщили, что напали на след зверюшек и теперь главное – усыпить их! Не подумайте дурного! Медведь – не болонка и попасть к нему в лапы, простите, не хочется. Надо усыпить, чтобы вывести в лес и отпустить!

Медведицу нашли с помощью дрона, но она, как Мата Хари, увы, ускользнула. Ищут дальше.

Всего в операции задействованы 50 человек.

Почему животные стали появляться в городах?

По мнению охотников, голод и территориальность. Медведица просто ищет место, где может быть главной. Улицы Таллина не слишком заполнены людьми и есть, где разгуляться медведю.

Медведи еще не пойманы. Были замечены у районной школы. Спасатели просят людей соблюдать бдительность и не выходить из дома.