Аксёнов признался в том, о чём молчат руководители других регионов

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15 мая 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей АКСЕНОВ на заседани штаба, фото twitter.com

14 мая на заседании штаба глава Крыма раскрыл принципы подхода властей к борьбе с коронавирусом.

Сергей АКСЕНОВ признался, что не получает из Москвы четких указаний о том, как действовать в условиях пандемии коронавируса.

«Первый выступающий говорит, что надо все открывать. Второй: помните, вас всех оценят. Ваш главный критерий – количество заболевших», - рассказал он о селекторном совещании с правительством России. По мнению АКСЕНОВА, перед ним ставится задача по принципу «стой там, иди сюда», как он выразился. «Щупаем дно», - объявил он.

Потом глава Крыма признался, как принимает решения – метод он назвал «органолептическим». АКСЕНОВ показал, что поднимает к небу обмусоленный палец и после этого делает вывод, сколько людей отпускать на работу.

«Я говорю по-честному», - обреченно подвел итог он.

И то ли сочувствуя ему, то ли посмеиваясь над беспомощностью федеральных властей, все члены штаба рассмеялись.