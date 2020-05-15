Сын Дмитрия Пескова Николай: деньги есть – ума не надо

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: Pixabay

Говорят, что конь без гусара – всегда конь, а гусар без коня – только человек. Николай Песков вот и без коня останется гусаром. Человеком нет, но кого это волнует. Бросьте. Он вот, и кататься любит. А саночки возить ему незачем. Поэтому, когда большинство российских семей пытается получить подачку от государства в виде 10 000 рублей на еду для детей в период пандемии, сын пресс-секретаря от первого брака без дела не сидит, вопросами занимается важными, ему не до карантина. Катается Николай на лошадках собственных, стоящих в элитном конноспортивном комплексе и с друзьями тестирует на прочность квадроциклы.

Все видео и фото с этих мероприятий есть в Instagram-аккаунте Пескова-Чоулза.

Песков на квадроцикле

Конные прогулки датируются 7 мая. Тогда мальчик-мажор приехал с друзьями, как говорит сотрудник Федерации конного спорта России, выгулять лошадь. А это уважительная причина для нарушения режима самоизоляции – домашних животных надо выгуливать. Отмазывают в общем молодого всем миром, а он, между тем, не хухры-мухры. Коняши Чоулза (их две) тоже совсем не простые. Одна баварская полукровка Дуцелла, а вторая – её дочка – спортивная полукровка Бриджит де Амур. Обе куплены в 2018 и стоят, по мнению конников, не меньше миллиона рублей. Отмечают еще и то, что при покупке они могли быть дороже. Но и это не самое затратное. Потому что ценник на содержание таких лошадок куда выше. Аренда денника в конноспортивном комплексе «Отрада», где и стоят кобылки, стоит 48 000 рублей в месяц. С учетом остальных услуг (тренера, ветеринара и так далее) в этом КСК стоимость приближается к сотне тысяч рублей.

Песков с друзьями на лошадях

Откуда деньги всем понятно. А вот куда тратятся? В списке как минимум квартира младшего Пескова стоимостью 30 млн рублей, проданная несколько лет назад, квартира на Рублевке за 7 млн и автопарк с дорогущими Теслой (которая, к слову, только числится, чтобы не декларировать, на Чоулзе, а принадлежит его папе), Рендж Ровером, Феррари, Мерседесом CLA и мотоциклом Харли Дэвидсон. Уж не на наши ли все это кровные, попавшие в карман к Дмитрию Сергеевичу, и перекочевавшие к его сыну?

Песков на своей машине

Машина Пескова

Машина Пескова

Мотоцикл Пескова

Сначала разберемся в том, кто же такой младший Песков на самом деле. В 2011-2012 году из Европы он вернулся в Москву. Фамилия Чоулз – от отчима. Недавно Николай сменил её на «Песков». Итак, вернулся мальчик в столицу и зажил полной жизнью. Забыл только про своего ребенка, который не получает от горе-папаши никаких алиментов, а про слово «совесть» вообще не слыхал. Была такая история: напал малец на родную бабушку, так, что возбудили уголовное дело за избиение 71-летней пенсионерки, которое позже, вау-вау, прикрыли. Над Николаем, наверное, терновый венчик, откуда тогда столько шансов для того, чтобы начать новую жизнь законопослушного гражданина и без последствий? Ответ прост: ну не могут же папину радость посадить.

Большое бабло открывает любые двери и закрывает темные пятна биографии на свинцовые замки. Но дальше – интереснее, ведь всем понятно, что заработал представитель золотой молодежи деньги не своими талантами. Разве что прытью. Итак, вернемся в дождливый Лондон, в котором жил Коля долгие годы, и наткнемся на единственные упоминания о неком Николае Чоулзе.

В 2009 году паренек вместе с двумя дружками напал на подростка около местного макдональдса, избил и прихватил чужие денюжки (теперь ясно откуда ноги растут). За несколько недель до этого был приговорен к 10 месяцам условно за нападение на девушку и кражу её телефона.

Из характеристики адвоката: Николай не имеет даже среднего образования и крайне склонен к насилию.

Сроки по двум делам суммировали. Чоулз провел больше года в тюрьме.

Понятное дело, что с такой нехитрой биографией жилось Николаю в Британии плоховато. Ну, он, видно, покумекал и решил, что перспективы есть. И не где-то «там», а в России-матушке. Тут ведь папаня у него на абы кто. Может и харчами казенными накормить. И кормит.

Сначала в общем, на Родине нашей устроили мажора на канал «RT», который спонсируем мы – россияне, но быстро уволили (потому что плохо говорил и писал). Следом сделали креативным директором «Файт Найтс». Они организовывают бои. А спонсирует угадайте кто? Друг старшего Пескова – бизнесмен Зия Магомедов.

Чоулз на РТ

В любом случае и там Николай долго не продержался. С 2015 года он не работает нигде. Такой вот среднестатистический безработный с квартирами в центре Москвы, на Рублевке и феррари. В любом случае долго с этим клеймом ходить Песков-младший не стал. Взялся за голову и решил заняться бизнесом. В апреле 2018 зарегистрировал в Москве компанию по продаже топлива «Фортунаойл плюс». Честно сказать, они даже не работали, а через год были исключены из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз основал вместе с партнером Тайбатом Караасланом в марте 2019. Вы слышали? И мы нет. Говорить о больших доходах, сами понимаете, не приходится. Зато машин, квартир, яхт и всего прочего – известным местом жуй.