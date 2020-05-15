Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летним юбилеем

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15 мая 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: mymsk.online

Мэр столицы Сергей Собянин посетил самое первое в городе электродепо «Северное» в день 85-летия Московского метрополитена и поздравил его коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летним юбилеем подземки.

«Сегодня в Москве воистину большой праздник - 85-летие метро, самого большого с точки зрения перевозок пассажиров в мире, самого лучшего, самого точного, самого надежного и самого динамичного в развивающейся сегодня транспортной системе. В московском метро сегодня трудятся 60 тыс. человек. Это машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире. Причем это делает качественно, квалифицированно и надежно. Хотел сегодня в этот праздничный для метрополитена и всего города день поздравить работников метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня имеем такой прекрасный транспорт, но и с тем, что он развивается», - сказал Сергей Собянин.

Он поблагодарил коллектив метрополитена за их работу, особо отметив, что сейчас им приходится трудиться в условиях сложной эпидемиологической ситуации из-за пандемии. «Вы, по сути дела, на передовой, рядом с вами проходит огромное количество людей, и оттого, насколько вы себя защищаете, жителей Москвы, во многом зависит и то, как будет развиваться пандемия, насколько город будет чувствовать себя уверенно», - отметил мэр.

Первая очередь метро в Москве открылась 15 мая 1935 года и включала 11,5 км линий, 13 станций от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Незадолго до этого, 10 ноября 1934 года, было открыто электродепо «Северное»

Как сообщается материалах пресс-службы мэрии, сегодня по 15 линиям Московского метрополитена проходят свыше 12,5 тыс. поездов ежедневно. Средняя дальность одной поездки в метро составляет порядка 14,5 км. Средняя эксплуатационная скорость поездов, с учетом остановок, составляет около 41,61 км/ч. До начала пандемии в будний день услугами метрополитена пользовались в среднем около 9,5 млн пассажиров с учетом МЦД и МЦК.

Отмечается, что Московский метрополитен занимает первое место в мире среди других метрополитенов по таким показателям, как точность соблюдения расписания — 99,98%; интенсивность движения – 38-40 пар поездов в час пик на основных линиях. Среди других показателей столичного метро - сокращение количества сбоев на 41% за последние 10 лет. Если раньше на миллион вагонокилометров приходилось 0,17 таких случаев, то сейчас — 0,1.

Кроме того, за последние 10 лет протяженность и количество станций метро выросли в 1,8 раза.

Сегодня в парке Московского метрополитена более 6 тыс. вагонов, 58% из них относятся к новым сериям. С 2020 по 2023 годы запланирована поставка более 600 вагонов в год.