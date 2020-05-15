Дептранс: Утром 15 мая 99% пассажиров метро надели медицинские маски

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15 мая 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Московском метрополитене 99% пассажиров носят маски. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На текущий момент в Мосметро: в масках — 99%, в перчатках — 90%», - говорится в сообщении.

Напомним, в Москве с 12 мая в столице вводят масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях, которые возобновят свою деятельность тоже 12 мая. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо будет предоставить больничный лист или справку от врача.