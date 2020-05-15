Посол России в Эстонии: «Здоровье ветеранов – бесценный дар»

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15 мая 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Посол России в Эстонии Александр Петров, фото соцсети

Прибалтика открыла свои границы между Латвией, Литвой, Эстонией. Никто не может заменить человеческого общения, да и без информации СМИ, как без рук. Что происходит в соседних странах? Выяснял шеф-редактор балтийского бюро «Аргументы Недели».

Естественно, что первый момент, который хотелось бы прояснить – праздник Великой Победы в Прибалтике. Если о 9 мая в Латвии наше издание писало много, то как все проходило, например, в Эстонии? Кто поздравил ветеранов ВОВ?

Разумеется, Посольство РФ в Эстонии, с которым у «Аргументы Недели» сложились теплые отношения.

Посол России в Эстонии Александр Петров поздравил ветеранов ВОВ с знаменательной датой – 75-летием победы над нацизмом!

Пока это только поздравление, а празднование отложено на более поздний срок. ЧС, однако.

«Я охотно пользуюсь возможностью поздравить прежде всего ветеранов – представителей поколения победителей, которым мы обязаны нашей сегодняшней жизнью. Хотел бы пожелать вам здоровья и заверить, что вы нам нужны! Здоровье – это бесценный дар, и рисковать им в нынешних обстоятельствах ни в коем случае не стоит. Вы нужны тем, кто идет на смену нынешним поколениям, кому передается историческая память и правда о событиях той поры, чему вы были свидетелями. У вас и сейчас много работы по сохранению исторической памяти, особенно в той ситуации, когда, к сожалению, множатся примеры фальсификации истории тех боевых лет. Однако, переписать историю будет трудно, пока вы живы».

И главное! Ко Дню Победы был завершен этап реставрационных работ на Военном кладбище в Таллинне. И на средства России был отремонтирован монумент «Бронзовый солдат»!

Вы не одни ветераны Эстонии! Вы под защитой России!