В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 481 пациент

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15 мая 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

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В Подмосковье число лиц, выздоровевших от коронавируса, выросло за минувшие сутки на 481. Об этом сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19 в Московской области.

Сейчас пациенты выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровевших в регионе, таким образом, увеличилось до 2468 человек.

Известно, что накануне сообщалось о 1987 вылечившихся от коронавируса нового типа.

Ранее в Омской области произошел серьезный рост заболеваемости коронавирусом.