Коронавирус 15 мая: переболевших недостаточно для коллективного иммунитета, прежней жизни после пандемии уже не будет

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 15 мая в мире выявлено 4 525 166 случаев заражения коронавирусом. 303 361 человек погибли, 1 703 758 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил в интервью Би-би-си, что жизнь людей, возможно, никогда больше не будет такой, как до пандемии Covid-19. «Мы поменяем наше поведение, чтобы минимизировать угрозы, которые с ним связаны, считает Набарро. – Мы знаем, что в некоторых местах это будет сделать особенно трудно. Но мы научимся и отдыхать, и работать, и общаться, и проводить время с близкими. Фактически, это станет частью нашей жизни».

– В Москве проведут массовую проверку на антитела к коронавирусу. В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. «Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки». По словам мэра, это беспрецедентная по масштабам программа исследования популяционного иммунитета. Она потребует «огромных ресурсов» городской системы здравоохранения.

– Странные симптомы у детей связывают с Covid-19. Десятки британских и американских детей за последнее время были поражены редким воспалительным заболеванием, которое медики связывают с коронавирусом. В небольшом количестве случаев возникли серьезные осложнения. Нескольким детям потребовалась реанимация. В Британии соответствующие симптомы проявились примерно у 100 детей. По данным исследований, аналогичные реакции имели место и в континентальной Европе.

– Треть населения Уханя протестировали на коронавирус. Из 11 млн населения китайского города Уханя, который называют эпицентром распространения Covid-19, более 3 млн прошли тесты на коронавирус, сообщили в пятницу китайские СМИ. Все жители города должны будут пройти тесты в течение 10 дней.

– Переболевших коронавирусом людей недостаточно для коллективного иммунитета, считают эксперты. Например, во Франции количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 4,4% населения (2,8 млн человек), выяснили исследователи из Института Пастера. Это гораздо выше официальных данных, но недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Испанские специалисты согласны с французскими коллегами в том, что касается осторожности при снятии карантинных мер.