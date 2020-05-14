Научные руководители, диссертантов которых обвинили в плагиате и лишили научных степеней

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14 мая 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Диссернет

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Почти каждый мечтает окончить престижный вуз и получить заветную «корочку». Однако не все готовы бороться за неё честным путем, а преподаватели порой становятся в таких грязных делах пособниками. Перед вами список самых заметных нечестных научных руководителей.

В конце апреля на портале «Диссернет», организованном на добровольных началах сетевом сообществе, в состав которого входят профессиональные учёные, а также журналисты, гражданские активисты и волонтёры, появился список научных руководителей и научных консультантов лиц, лишенных ученых степеней после заявлений «Диссернета». Они отметили, что публикуют такой список лишь потому, что помимо самого диссертанта, незаслуженно приобретшего ученую степень, следующим ответственным за липовый продукт является научный руководитель или научный консультант. Как считают авторы портала, этот человек либо знал, что диссертация списана – и тогда он является соучастником фиктивной защиты своего подопечного, – либо не знал, что показывает его научную некомпетентность либо безответственность.

Леонид Бляхер, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского университета



Он помогал защищать 15 недобросовестных диссертаций, среди которых работы директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства образования и науки РФ Евгения Сильянова и ректора Камчатского государственного технического университета Сергея Левкова. «Он достаточно известен в столицах, у него хорошая собственная академическая репутация, то есть, его собственные тексты признаются годными, валидными, научными. Он был членом редколлегий ряда приличных журналов, откуда его потом поперли после этих многочисленных выступлений. И он, конечно, рекордсмен. Понятно, что на Дальнем Востоке вузы сильно меньше по своим масштабам, чем столичные, но вот господин Бляхер распространил этих фальшивых диссертаций аж 15 штук. То есть, он был в большинстве из них научным руководителем, а в некоторых он был таким, что называется, серийным оппонентом», – рассказал основатель вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

Людмила Попова, эксперт Рособрнадзора и заведующая кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского учета ОГУ имени Тургенева

Попова участвовала в защите 25 недобросовестных диссертаций. Она была научным консультантом докторской диссертации бывшего ректора Московского политеха и МАМИ Андрея Николаенко, подавшего в отставку в 2017 году из-за обвинений в плагиате. В его кандидатской эксперты «Диссернета» нашли некорректные заимствования из одного источника, в докторской — из 17. Еще один студент Поповой — директор Новомосковского института РХТУ имени Менделеева Юрий Земляков. В его докторской диссертации обнаружены заимствования из четырех источников. Позже сам Земляков был оппонентом на защите трех нечестных диссертаций.

Николай Яшин, главный редактор «Вестника Саратовского государственного социально-экономического университета» и заместитель директора по научной работе и инновациям Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова

Яшин участвовал в защите 21 недобросовестной диссертации. Он был оппонентом на защите докторской диссертации профессора кафедры экономики, финансов и статистики ННГАСУ и кандидата на выборах в Государственную Думу и Городскую Думу Нижнего Новгорода от «Коммунистов России» Алексея Саксина. В 2019 году Саксина лишили докторской степени.

Сергей Комаров, ректор Юридического института в Петербурге

Убитый в марте 2017 года в Киеве депутат Денис Вороненков в 2009 году на базе института написал кандидатскую диссертацию с заимствованиями из четырех источников. В работе первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности и бывшего руководителя аппарата Совета Федерации Сергея Мартынова обнаружены заимствования из семи источников. Проблемы с диссертацией есть и у учредительницы и первого ректора СПбЮИ Марии Ревновой — она заимствовала текст чужой докторской. Сам Комаров отвергает все обвинения и считает себя прекрасным научным руководителем.

Никита Лебедев, почетный работник науки и техники, главный специалист и член диссовета при Института экономики РАН

Лебедев был научным руководителем у четырех и оппонентом у семи недобросовестных диссертаций. Среди последних — депутат Мосгордумы от «Единой России» Евгений Герасимов, в кандидатской которого обнаружены заимствования из девяти источников, и старшая преподавательница московского политеха Ольга Денисова. В ее диссертации найдены сплошные заимствования из четырех источников, в 2019 Денисову лишили степени кандидата наук.