Бывший руководитель «Олимпстроя» оказался полезным для силовых ведомств

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14 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Таймураз Боллоев, фото: соцсети

«БТК Групп» в рекордно короткие сроки наладила в городе Шахты производство защитных костюмов и немедицинских масок, которые сейчас пользуются повышенным спросом в связи с коронавирусом. Средства защиты уже поступили в госпитали Ростовской области, где по требованию федерального центра должно быть открыто 2600 мест для больных COVID-19.

«БТК Групп» в 2005 году создал основатель и бывший президент пивоваренного гиганта «Балтика» Таймураз Боллоев. Его считают бизнесменом, приближенным к Владимиру Путину еще со времен работы последнего в мэрии Санкт-Петербурга. На выборах президента в 2000 и 2004 годах Боллоев был его доверенным лицом.

В январе 2009-го Боллоев стал вице-президентом «Олимпстроя» - эта госкорпорация занималась выкупом земли под строительство олимпийских объектов. При нем компания перешла от стадии проектирования к возведению большинства объектов в олимпийском парке.

«Олимпстрой» ликвидировали в 2015 году. Счетная палата России подсчитала, что на строительство спортивных и вспомогательных объектов временной инфраструктуры, а также на организацию и проведение зимней Олимпиады в Сочи было потрачено 324,9 млрд рублей, из которых лишь 103,3 млрд рублей - средства федерального бюджета. На самом деле денег потратили намного больше за счет выделения банками с госучастием специальных кредитов компаниям, занятым возведением олимпийских объектов. Например, выступавший гарантом по этим договорам Внешэкономбанк выдал кредитов на сумму в 240 млрд рублей, которые впоследствии признал невозвратными. В 2015 году на спасение ВЭБ государство выделило 150 млрд рублей.

В настоящее время «БТК Групп» Боллоева объединяет 12 фабрик и входит в список поставщиков силовых ведомств России. В 2012 году Дмитрий Медведев назначил «БТК Групп» единственным поставщиком обмундирования для российской армии. Благодаря военным заказам, например, в 2014 году выручка компании составила 29,3 млрд рублей. Контракты с МВД, по данным Картотека.ру, принесли «БТК Групп» 1,3 млрд рублей, с ФГКУ в/ч 55056 (ФСБ России) — 844,3 млн рублей, с Генпрокуратурой — 332,2 млн рублей, с ФСО — 56,9 млн рублей.

В правительстве Ростовской области не скрывают, что помогали компании Таймураза Боллоева получить регистрационные удостоверения на продукцию в Росздравнадзоре. Первые партии защитных костюмов уже поставлены в медучреждения региона.