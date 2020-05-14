В повестку Конференции ЮРПА вынесено 34 вопроса

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14 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В формате видеосвязи сегодня в рамках XXXII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации прошла работа восьми ее комитетов, в состав которых входят кубанские парламентарии.

Комитет ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи возглавляет первый вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко, а первый зампред аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко является зампредом комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию.

На заседании комитета ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи об опыте деятельности органов государственной власти Краснодарского края по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ рассказал председатель комитета ЗСК по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов. Все парламенты – члены ЮРПА на предыдущих заседаниях уже докладывали о работе по выполнению этой стратегии в своих регионах, и теперь на очереди был Краснодарский край.

По словам Александра Поголова, особое внимание уделяется изучению потребности в обучении национальным языкам школьников в общеобразовательных учреждениях края. В регионе в рамках краевых госпрограмм осуществляется грантовая поддержка значимых проектов общественных объединений, направленных на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренного малочисленного народа (шапсугов), а также социально ориентированных общественных и религиозных организаций. Получателями грантов в 2019 году стали 15 общественных организаций. Александр Поголов отметил, что Краснодарский край одним из первых в России начал формировать систему координации деятельности территориальных органов по профилактике конфликтности в сфере межнациональных отношений.

Кубанские парламентарии разработали несколько инициатив, имеющих социальное значение. В частности, на заседании комитета ЮРПА по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель представил инициативу по внесению изменений в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ предусматривает расширение перечня категорий транспортных средств, на которые предоставляется возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог. В частности, речь идет о предоставлении льгот инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и России, Героям труда, жителям, а также лицам, постоянно работающим на территории населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автомобильных дорог, школьным автобусам, транспортным средствам, движущимся в колонне, в сопровождении государственных оперативных служб, транспортным средствам государственных и муниципальных медицинских учреждений, осуществляющих перевозку донорской крови.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань на заседании комитета ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике представил проект обращения Южно-Российской Парламентской Ассоциации к Председателю Госдумы по вопросу разъяснения положений Земельного кодекса Российской Федерации. Сегодня лицам, работающим по специальности в области образования и здравоохранения, могут предоставляться земельные участки для ИЖС или ведения ЛПХ, но на практике выяснилось, что многие из этих специалистов работают в учреждениях образования и здравоохранения на имеющихся в штатном расписании должностях, а не по специальности, указанной в документе об образовании, что может стать поводом для отказа им в получении земельного участка. Поэтому в целях единообразного понимания положений Земельного кодекса парламентарии просят разъяснить правовой смысл термина «специалист» и установить тождество в подходах к понятиям «должность» и «специальность» в данной ситуации.

- Таким образом мы выработаем единый поход к решению вопроса, который беспокоит все субъекты, - отметил Андрей Горбань.

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов принял участие в заседаниях двух комитетов. На одном - по бюджету, налогам и собственности - он предложил обратиться к Правительству Российской Федерации по вопросу продления действия главы 263 Налогового кодекса РФ, чтобы тем самым пролонгировать действие системы ЕНВД и таким образом снизить негативное влияние на деятельность малого и среднего бизнеса в текущей экономической ситуации.

А на другом заседании, которое провел комитет ЮРПА по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям, Сергей Алтухов представил сразу две инициативы кубанских депутатов: в первой речь идет о расширении перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, во второй о внесении в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предлагается установить штраф за реализацию алкогольной продукции без маркировки.

- Все вопросы, подготовленные нашим комитетом ЗСК, имеют важное значение не только для Кубани, но и других регионов страны. Поэтому, уверен, что они будут поддержаны, - прокомментировал Сергей Алтухов.

На заседаниях всех комитетов ЮРПА парламентарии рассмотрели более 35 вопросов. 34 из них решили вынести на рассмотрение XXXII конференции ЮРПА, которая состоится завтра.