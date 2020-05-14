«Не понимаю, покажи!». Глухие дети снимают кинословарь

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Съёмки притчи о божьей коровке

Школьник Паша страдает нарушением слуха. Он стоит на съёмочной площадке, и у него никак не получается сыграть иронию.

Мальчик нервничает, уже не понимает, что от него хотят. 10, 20, 50 дублей… Нет. Преподаватель по актёрскому мастерству практически сдался. Кажется, что это не закончится. Вдруг Паша начинает играть, выполняет действие абсолютно естественно... Стоп, снято! Главный режиссёр выходит из съемочного павильона, а там, за дверью, мама особенного мальчика стоит со слезами на глазах. Это происходит, у её сына получилось! «Это был, наверное, самый эмоциональный момент за всё время проекта, – рассказала «Аргументам недели» основатель инклюзивной подростковой киношколы «Звуки-Знаки» Ольга Шульгина. – Это оценка того, что мы делаем. Совсем коротенький эпизод, который зритель, возможно, и не заметит, так много значит для маленького глухого актёра.

Занятие в инклюзивной киношколе «Звуки-Знаки»

Люди с нарушением слуха часто боятся контактировать со слышащими. Им комфортнее выстроить стену и жить в своём отдельном мире. При этом в большинстве случаев они не имеют проблем с интеллектом, могут учиться, развиваться, полноценно жить в обществе, но сделать шаг из «мира глухих» решаются немногие. В киношколе «Звуки-Знаки» ломают стены отчуждения! Там глухие и слышащие дети вместе учатся снимать кино, творить, общаться. «Кино – это какая-то магия, – отмечает Ольга Шульгина. – Она захватывает человека. Мы используем этот интерес, радость этой магии и направляем её в русло добра и взаимопомощи».

Ольга Шульгина (автор проекта)

«Звуки-Знаки» – один из проектов социальной киностудии «Жираф» в г.Санкт-Петербург. В 2019-м году студия получила президентский грант на работу киношколы сроком на 2 года. Ребята вместе с профессиональными взрослыми актёрами снимают серии проекта «Вижу смысл». Это ролики с объяснением сложных понятий, фразеологизмов, пословиц и поговорок для детей с нарушением слуха. Привычные для нас слова глухим детям понять сложнее. А в таком случае, когда они употребляются не в прямом значении, когда смысл фразы отличается от значения каждого отдельного слова, глухому ребёнку понять становится практически невозможно. Как объяснить неслышащему пословицу «Слово не стрела, а ранит»? Можно показать!





Съёмки серии «Слово не стрела»

«Киношкола – продолжение нашей работы с глухими. Это новый уровень, – рассказывает главный режиссёр проекта Ольга Шульгина. – Для глухих практически не снимают качественное видео. Этим никто не занимается». Списки пословиц, сложных для объяснения слов «Звуки-Знаки» получают из школ, в которых учатся их подопечные. Глухие дети сначала понимают новые слова и фразы сами, а затем создают полезный продукт для всех остальных детей с такими же проблемами, как у них.

«Сначала они не хотят, – поделилась режиссёр. – Отказываются вставать в пару со слышащими. Могут обижаться, драться. Глухие дети – не подарки. Просто они формируются и растут по-другому. В каких-то моментах уже подростки могу вести себя, как маленькие дети. У нас нет абсолютной идиллии. Все процессы идут очень медленно. Это сложнейшая работа. Но в конце концов завязываются какие-то симпатии, начинается общение. Мы стараемся наблюдать за этим, подчеркивать и использовать. Если видим, что дети начали доверять друг другу, общаться, ставим их в пару».

Съёмки серии «Слово не стрела»

Ольга Шульгина признаётся, что все дети на занятиях любят предлагаемые обстоятельства: изображать, представлять себя кем-то другим. Проверенных методик работы в таком формате с глухими детьми нет. Прописанная студией программа может меняться в ходе урока. Глухие дети всё равно остаются детьми. Они могут отвлекаться, дурачиться. «Если глухой ребёнок от тебя отвернулся – всё, – делится преподаватель. – Его внимание переключилось, и ты не можешь просто крикнуть, позвать. Нужно встать, подойти. Ещё мы топаем, стучим по столу – глухие чувствуют вибрацию».

Преподаватели видят результат своей работы по совсем «трудным» ребятам. Например, школьница Стася полностью глухая. Врачи долго не могли диагностировать болезнь и не понимали, почему она не разговаривает. В итоге к 9-ти годам девочка совсем не умела читать, не знала язык жестов. К концу первого учебного года в киношколе Стася уже может общаться со сверстниками. Она постепенно учит жестовый язык, понимает и делает то, что от неё требуется на съёмках. В киношколе занимаются дети с разной степенью потери слуха. Берут всех, кто хочет работать, у кого есть искорка.

С детьми работают профессионалы разных сфер кино: операторы, художники по свету, актёры. Ольга Шульгина знакомит ребят с основами режиссуры. Она больше десяти лет работала режиссёром на федеральном канале. Но признаётся, что сейчас, в киностудии, ежедневно решает такие задачи, с которыми никогда не столкнулась бы на телевидении. «Наш главный актёр – Сергей Синодов, – рассказывает основательница студии. – Это уникальный человек. Он понимает органику каждого актёра и показывает так, как сделал бы определённый ребёнок. Получается, что дети не копируют кого-то, а играют сами. Они гордятся тем, что делают, выкладывают готовые работы в сеть. Для подростков это очень важно. Они боятся показаться смешными, а у глухих это чувство гиперболизировано. Мы стараемся, чтобы они выглядели хорошо. Какие-то огрехи поправляем на монтаже: где-то ускоряем, кого-то подрезаем».

Серей Синодов (фото со страницы ВКонтакте)

В студии занимается около 40 школьников, половина из которых – глухие ребята. Недавно ряды юных актёров пополнились группой из 20-ти студентов колледжа для реабилитации молодёжи с проблемами слуха. Ребята выпустили работу в новом формате. Сняли короткометражный фильм – пластический этюд «Выбор». «Мы видели, как студенты раскрываются на площадке», – с восторгом рассказывает Ольга Шульгина.

Новые серии киношколы с нетерпением ждут и родители. Некоторые признаются, что сами с удовольствием узнают, откуда произошли пословицы и поговорки. Ребята уже рассказали, что значит «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» и почему божью коровку назвали именно так.

Съёмки серии «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»

Когда в условиях пандемии коронавируса образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, перед киношколой встала проблема – как учить глухих детей удалённо? Для создания видеоурока нужно дистанционно объединить усилия педагога, сурдопереводчика и монтажёра. Над первым выпуском трудились 3 недели. «Что удивительно, на фоне эпидемии, загруженности домашними заданиями из школы, дети стали смотреть и делать наши уроки, – поделилась Ольга Шульгина. – Это очень трудоёмкий процесс. Уходит много времени не только на запись видео, но и на проверку. В одном из заданий дети должны были присылать мне фотографии. Они начали отправлять всё подряд. Прошло какое-то время, пока я смогла объяснить, что в кадре должен быть смысл, что они должны увидеть историю в снимке. К каждому фото я должна написать комментарии, объяснить какой ракурс лучше использовать и почему, как правильно скадрировать. На одного ребёнка может уйти несколько часов. Но когда они начинают присылать мне осмысленные фотографии, я сижу и плачу. Это значит – им понравилось. Они вошли во вкус. Когда ты начинаешь видеть кадр, тебя уже не остановить. Значит, в тебе есть нутро: фотограф, оператор, режиссёр, художник. Ты начинаешь видеть мир по-другому. Недавно у нас прошёл урок по свету, и я получила фото невероятного хрустального ангела на окне в разных световых режимах. Скажу честно, студент ВГИКа не сделал бы это задание лучше. А делают это глухие дети, которые учатся дома».

Дистанционное обучение

Из проблемы дистанционного обучения киностудии удалось сделать полезный формат работы и новый проект для слабослышащих детей. Сейчас уже практически готов курс «Учимся снимать. Основные понятия режиссуры». На очереди «История театра», «История кино» и «История мультипликации». Своими стараниями преподаватели готовы поделиться со всем миром. Видеоуроки будут выложены в социальные сети киностудии. Их можно не только смотреть, но и выполнять задания. Всем желающим нужно просто написать в комментариях «Хочу учиться». Проверять работы будут кураторы-волонтёры.

В киношколе обучают и педагогов. Знаниями режиссуры, драматургии, сценарного мастерства Ольга Шульгина делится с дефектологами. Постановки, сценки дают хорошие результаты в работе с особенными детьми. Чтобы творчество действовало эффективнее, важно делать это правильно.