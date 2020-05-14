«Целый день шалопутничал». Что делали бы русские классики на карантине?

Режим самоизоляции дал уйму свободного времени, а ещё – повод для фантазии. Давайте представим, что бы делали классики отечественной литературы в 2020 году на карантине. Уверены, что ничто человеческое иконам русской словесности не чуждо.
Николай Гоголь
«Вся дрянь лезет в голову оттого, что не работаешь», – написал Николай Васильевич во втором томе «Мёртвых душ». Гоголь на карантине явно всех бы призывал к труду. Поэтому, стоит заняться чем-то полезным. Например, прочесть первый том произведения. Второй, правда, автор сжёг. Остались черновики.
Иосиф Бродский
Поэт Серебряного века ещё в 1970 нас всех предупреждал, что выход на улицу – так себе идея. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», – пишет Бродский. «О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь», – уверяет Иосиф Александрович.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Ну, явно же не соврал с последним. Так что Иосиф Александрович точно бы соблюдал все правила самоизоляции, а также призывал других брать с него пример.
Михаил Салтыков-Щедрин
Михаила Евграфовича и в XXI веке волновал бы курс валют. В XIX писатель говорил: «Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду». Эх, это ещё Салтыков-Щедрин не знает, что сейчас доллар более 70, а евро – около 80...
Лев Толстой
Лев Николаевич точно стал бы олицетворением человечества на самоизоляции. Дневник писателя – настоящая кладезь цитат. Оказывается, лень свойственна не только нам, но и одному из величайших писателей мира.
- Лучше ничего не делать, чем делать ничего (1 декабря 1888).
- Факты: лень, лень, лень (5 июля 1855).
- Целый день шалопутничал (13 августа 1854).
- Надо быть сильным или спать (14 апреля 1884).
- Ничего не делал (21 марта 1855).
- Не могу одолеть лень (11 сентября 1853).
- 1) Валялся 2) Падал духом 3) Злился – ударил кошку и 4) Вообще забыл о правилах 5) Гадал (10 января 1854).
- Наелся сладостей, засиделся. Лгал (8 марта 1850).
- Преступно спал (5 декабря 1888).
- Все работают, кроме меня (9 марта 1884).
- Завтра встану пораньше и постараюсь провести день как можно полнее. Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала (20 марта 1852).
- Я, кажется, обчелся числами, потому что решительно не могу припомнить, что я делал эти четыре дня (19-22 ноября 1853).
- Начал делать несвойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. То-то дурень ( 24 октября 1910).