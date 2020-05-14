«Целый день шалопутничал». Что делали бы русские классики на карантине?

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Режим самоизоляции дал уйму свободного времени, а ещё – повод для фантазии. Давайте представим, что бы делали классики отечественной литературы в 2020 году на карантине. Уверены, что ничто человеческое иконам русской словесности не чуждо.

Николай Гоголь

«Вся дрянь лезет в голову оттого, что не работаешь», – написал Николай Васильевич во втором томе «Мёртвых душ». Гоголь на карантине явно всех бы призывал к труду. Поэтому, стоит заняться чем-то полезным. Например, прочесть первый том произведения. Второй, правда, автор сжёг. Остались черновики.

Иосиф Бродский

Поэт Серебряного века ещё в 1970 нас всех предупреждал, что выход на улицу – так себе идея. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», – пишет Бродский. «О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь», – уверяет Иосиф Александрович.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Ну, явно же не соврал с последним. Так что Иосиф Александрович точно бы соблюдал все правила самоизоляции, а также призывал других брать с него пример.

Михаил Салтыков-Щедрин

Михаила Евграфовича и в XXI веке волновал бы курс валют. В XIX писатель говорил: «Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду». Эх, это ещё Салтыков-Щедрин не знает, что сейчас доллар более 70, а евро – около 80...

Лев Толстой

Лев Николаевич точно стал бы олицетворением человечества на самоизоляции. Дневник писателя – настоящая кладезь цитат. Оказывается, лень свойственна не только нам, но и одному из величайших писателей мира.

Лучше ничего не делать, чем делать ничего (1 декабря 1888).

Факты: лень, лень, лень (5 июля 1855).

Целый день шалопутничал (13 августа 1854).

Надо быть сильным или спать (14 апреля 1884).

Ничего не делал (21 марта 1855).

Не могу одолеть лень (11 сентября 1853).

1) Валялся 2) Падал духом 3) Злился – ударил кошку и 4) Вообще забыл о правилах 5) Гадал (10 января 1854).

Наелся сладостей, засиделся. Лгал (8 марта 1850).

Преступно спал (5 декабря 1888).

Все работают, кроме меня (9 марта 1884).

Завтра встану пораньше и постараюсь провести день как можно полнее. Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала (20 марта 1852).

Я, кажется, обчелся числами, потому что решительно не могу припомнить, что я делал эти четыре дня (19-22 ноября 1853).

Начал делать несвойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. То-то дурень ( 24 октября 1910).