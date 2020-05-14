11-летняя девочка забеременела от сводного брата в приёмной семье под Воронежем: из-за условий дети спали по двое

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14 мая 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: беременная девушка, pixabay.com

В Эртильском районе Воронежской области девочка-сирота забеременела от несовершеннолетнего сводного брата, с которым воспитывалась в одной приемной семье. Отмечается, что в одном доме находилось одиннадцать детей и им приходилось спать в кровати по двое.

Прокуратура возбудила дело в отношении чиновницы из органов опеки, которая не сообщала о нарушениях.

«В региональном управлении Следственного комитета пришли к выводу, что она фальсифицировала акты проверок и не заявляла о ненадлежащих условиях в доме опекуна», - пояснили в ведомстве.

Об инциденте стало известно в апреле, когда 11-летняя девочка вместе с семьей отправилась на плановый осмотр к врачу. Срок беременности составлял 15 недель, а будущим отцом оказался 14-летний сводный брат. Отмечается, что молодые люди росли в проблемных семьях, а родных родителей лишили прав.

«Часть детей, включая того самого мальчика, который, предположительно, является отцом ребёнка, перевели в другую семью либо в интернат. А сама беременная девочка осталась с приёмной матерью - та за ней смотрит, они ездят вместе в больницу, весь уход девочке обеспечивают», - рассказал RT Владимир Бычуткин, глава администрации Ячейского сельского поселения.

По его словам, женщина всегда была на хорошем счету и успешно вырастила несколько детей-сирот, она бывший сотрудник администрации сельского совета, работала бухгалтером.

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова взяла ситуацию с беременной школьницей под контроль. Проводятся необходимые проверки, в том числе условий проживания.