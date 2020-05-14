Собянин объявил о скором начале массового скрининга на антитела к COVID-19

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14 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

На этой неделе в 30 столичных поликлиниках запустят программу массового тестирования ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на определение антител к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«За последние месяцы мы развернули беспрецедентную программу тестирования на коронавирус. Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тыс. ПЦР-тестов. Всего сделано уже свыше 1, 3 млн тестов, и дальше машина тестирования будет только набирать обороты. Согласно новым правилам работодатели действующих предприятий должны еженедельно проводить выборочное тестирование своих сотрудников. Развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии – важнейшего клинического проявления болезни. Но этих методов недостаточно. Потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в т.ч. бессимптомно. У скольких людей выработался иммунитет к коронавирусу. Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета – тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции», - написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин отметил, что тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

«Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 г. начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», - отметил он.

Как отметил градоначальник, забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 – в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по 2 процедурных кабинета.

«Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms», - написал Сергей Собянин.

Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.

Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции», - добавил Сергей Собянин.

Как отметил мэр, эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.

«И, разумеется, москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию. В ближайшее время будет разработан механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов», - отметил Сергей Собянин.