Опасность 5G: откуда пошла паника и действительно ли это так

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14 мая 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Виктория Боня – звезда шоу “Дом 2”, не так давно в инстаграме рассказала своим поклонникам о теории заговора и о "связи" между коронавирусом и вышками сетей 5G. Виктория написала, что людям по всему миру собираются установить чипы. Она также опубликовала несколько роликов, в которых утверждается, будто пациенты в США заболевают не из-за коронавируса, а "от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи". Это в который раз привело к спору между людьми о том, опасна ли беспроводная технология 5G.

Сегодня постепенно эта технология распространяется по всему миру, многие правительственные учреждения и организации сообщают, что нет причин для беспокойства по поводу воздействия радиочастотных волн на наше здоровье.

Разберемся в понятии: термин 5G относится к пятому поколению мобильных технологий. С обещаниями более быстрой навигации, потоковой передачи и загрузки, а также улучшенной связности, 5G может показаться естественной эволюцией для нашего все более технологичного общества. Но помимо того, что эта технология позволяет транслировать последние фильмы, 5G была разработана для увеличения емкости и уменьшения задержки, то есть времени, которое требуется устройствам для связи друг с другом. Такие разработки необходимы для интегрированных приложений, таких как робототехника, автомобили с автоматическим управлением и медицинские устройства. Так что нельзя отрицать того, что изменения будут играть большую роль в том, как быстро мы внедряем технологии в нашу повседневную жизнь.

Будет 5G подвергает нас большему количеству радиации? Короткий ответ: пока никто не знает. Группа ученых из разных стран, включая доктора Харделла (из отделения онкологии в Университете Эребру, Швеция), пишет в Frontiers in Public Health, комментируя потенциальные риски технологии 5G. “Более высокая частота (более короткая длина волны) излучения, связанного с 5G, не проникает в организм так глубоко, как частоты от старых технологий, хотя его эффекты могут быть системными”, — объясняют они.

“Диапазон и величина потенциального воздействия технологий 5G недостаточно изучены, хотя при воздействии миллиметровой длины волны сообщалось о важных биологических результатах. К ним относятся окислительные стресс – процесс повреждения клеток, что также может являтся причиной возникновения рака и измененная экспрессия генов, влияние на кожу и системные эффекты, такие как иммунная функция”, — продолжают авторы.

В своем выступлении в Международном журнале гигиены и гигиены окружающей среды доктор Агостино ди Чиула из отделения внутренней медицины в больнице Бишелье в Италии провел обзор последних исследований влияния радиочастотных электромагнитных полей на людей, животных, и микробы. В своей статье он пишет: “Доказательства о биологических свойствах RF-EMF (радиочастотных электромагнитных полей) постепенно накапливаются и, хотя они в некоторых случаях все еще являются предварительными или противоречивыми, они ясно указывают на существование многоуровневых взаимодействий и возможность возникновения онкологических и неонкологических (преимущественно репродуктивных, метаболических, неврологических, микробиологических) эффектов”.

О том, что вышки 5G вредны для здоровья, говорят и некоторые другие эксперты. Но никакой доказательной базы не существует. Скорее всего, суждения основываются на работе американского физика Билла Керри, еще в 2000 году заявившего о том, что существует вред от сетей Wi-Fi.

Сегодня также активно продолжаются долгосрочные исследования, в которых изучаются последствия воздействия цифровых сетей. Одним из них является исследование COSMOS, которое началось в 2007 году с целью проследить, как минимум, за 290 000 человек в шести европейских странах в течение 20–30 лет для оценки их использования мобильного телефона и результатов в отношении здоровья.