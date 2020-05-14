Сидим дома: по Таллину бродят два медведя

В таллиннском районе Хааберсти между музеем под открытым небом и торговым центром бродит медведица с детенышом.
У таллиннских спасателей прибавилось работы: медведицу с детенышом надо бы изловить, но не так все просто. Сперва их нужно… отыскать!
Часть улицы в данном районе Таллина закрыта. Спасатели и полицейские работают над тем, чтобы изловить животных и увести из города. Привлечены охотники.
Спасатели советуют жителям этого района не выходить на улицу и держать домашних животных дома.
«Не стоит приближаться, чтобы рассмотреть медведя. Увидев животное – звоните в полицию», - сказано в сообщении правоохранительных органов.
Для поисков животных используют беспилотные летательные аппараты с камерой.