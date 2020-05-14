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Сидим дома: по Таллину бродят два медведя

, 16:57 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сидим дома: по Таллину бродят два медведя
Фото: соцсети

В таллиннском районе Хааберсти между музеем под открытым небом и торговым центром бродит медведица с детенышом. 

У таллиннских спасателей прибавилось работы: медведицу с детенышом надо бы изловить, но не так все просто. Сперва их нужно… отыскать!

Часть улицы в данном районе Таллина закрыта. Спасатели и полицейские работают над тем, чтобы изловить животных и увести из города. Привлечены охотники.

Спасатели советуют жителям этого района не выходить на улицу и держать домашних животных дома.

«Не стоит приближаться, чтобы рассмотреть медведя. Увидев животное – звоните в полицию», - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Для поисков животных используют беспилотные летательные аппараты с камерой.

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