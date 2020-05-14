Продовольственная катастрофа: еда отправляется на свалки в огромных масштабах, пока 800 млн человек страдают от голода

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Colta

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Ежегодно люди выбрасывают 1,6 млрд тонн еды. Например в США около 17% еды остается недоеденной, 55% остается в ресторанах. При этом, выброшенная еда — ценнейший ресурс, которым можно удовлетворить нужды 800 млн человек, страдающих от голода по всему миру.

В мире около 14% пищи теряется с момента сбора урожая до дистрибуции. Столько же превращается в отходы на уровне розничной торговли или ретейла и конечного потребителя. На этапе изготовления потери пищи происходят по разным причинам: из-за перепроизводства, вредителей или непогоды, кризиса. Например, во время пандемии многие производители потеряли часть бизнеса из-за закрытия сетей общественного питания. Большое количество перерабатывающих предприятий закрыто на карантин, в результате животных убивают, а их тела выкидываются тысячами. Много потерь происходит и на этапе транспортировки: овощей и фруктов пропадает порядка 2–20% в развитых странах и до 24–40% в развивающихся странах. Доля выброшенного мяса и других продуктов животноводства зачастую превышает 10%.

Из-за большого количества опубликованных исследований, нагляднее всего рассматривать проблему потери еды на примере США. По некоторым оценкам, американцы выбрасывают почти столько же еды, сколько съедают. Около 17% еды остается недоеденной, 55% остается в ресторанах. При этом, по данным 2016 года, 12,3% американских семей испытывает недостаток в продуктах питания. В целом, это применимо почти ко всем развитым странам. Причины также схожи: люди плохо планируют, покупают больше необходимого и не успевают использовать купленные продукты до того, как они испортились, готовят больше, чем успевают съесть.

Главная проблема в том, что львиная доля отходов, накопленных в розничной сети и конечными потребителями, попадает на свалки и полигоны. По некоторым данным, в развитых странах 32% бытового мусора — это органические отходы, в развивающихся – до 57%. В России к органике относится почти треть от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), при этом около 95% мусора в стране отправляется на свалки. При разложении пищевых отходов ежегодно выбрасывается в воздух 3,3 млрд тонн CO2-эквивалента, или 8% глобальных эмиссий парниковых газов. Удивительно, но во многом именно пищевые отходы приводят к глобальному потеплению, а оно по прогнозам экспертов приведет к росту цен на продукты питания в интервале от 3% до 84% к 2050 году.

На производство еды тратится огромное количество ресурсов. 70% глобального потребления пресной воды идет на сельскохозяйственные нужды. Около 30% мирового производства электроэнергии уходит на обеспечение пищевых цепей, снабжение человека едой. Например, в США на производство еды затрачивается 15,7% государственного энергетического бюджета, 50% земельных ресурсов и 80% потребления всей пресной воды. Только вдумайтесь в эти цифры.

Досаднее всего, что выброшенная еда очень нужна людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Современное человечество выбрасывает одну из каждых трех произведенных калорий. Их хватит, чтобы накормить три миллиарда человек — 40% населения всей планеты, два Китая или двадцать Россий. При этом, в мире около 800 млн человек страдают от голода или серьезного недоедания — каждый девятый. Всего четверти от мировых объемов выброшенной еды хватит, чтобы накормить всех этих людей.

Гуманитарные организации хорошо знакомы с этой проблемой, но кардинально решить её пока не получается. В список целей устойчивого развития ООН входит пункт 12.3: «К 2030 году сократить мировые пищевые отходы на уровне розничной торговли и потребителей, сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок, включая потери после сбора урожая».

Получится ли достигнуть этого результата? Зависит от каждого из нас.