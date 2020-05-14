Латвия открывает границы с Литвой и Эстонией

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14 мая 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийская граница, фото: соцсети

15 мая Эстония, Латвия, Литва откроют друг другу свои границы. Первый глоток свежего воздуха в период коронавируса.

Итак, перемещаться из одной страны Балтии в другую можно будет с 15 мая. Латвийские гостиницы начали получать первые заказы на резервацию от жителей соседних стран. Об этом сообщил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис:

«Это как глоток свежего воздуха. Первые гости из Литвы и Эстонии ожидаются в конце этой недели. Пока интерес жителей соседних стран не так велик, однако у гостиниц есть повод задуматься о начале работы».

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, обязательства отбывать 14-дневный карантин для жителей Прибалтики не будет. Но для жителей, которые приедут из других стран должны соблюдать карантин.

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