Латышский журналист призывает силовые структуры страны прибегнуть к неправовым мерам против русскоговорящих

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14 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Элита Вейдемане, фото: соцсети

До сих некоторые ярые националисты Латвии не могут спокойно уснуть, вспоминая 9 мая. «Укусить» тех, кто почтил память освободителей от коричневой чумы – «святое» для почитателей иных приоритетов Латвии.

Грандиозный скандал разразился после статьи заместителя редактора латышской газеты «Neatkariga» Элиты Вейдемане. Г-жа журналист всегда отличалась русофобскими взглядами, но мало кто обращал на это внимание… Мол, пишет и пишет…Бла, бла, бла. Но то, что она открыто написала о людях, которые пришли к памятнику Освободителям попадает под уголовное дело, и, как минимум, заслуживает внимания МИД России, МИД Латвии и службы безопасности Латвии.

Г-жа Вейдемане в своем письме не только разжигает ненависть между русскими и латышами, но и фактически призывает силовые структуры прибегнуть к неправовым мерам, чтобы наказать тех, кто почтил память борцов с нацизмом у памятника Освободителям в Риге.

Текст статьи г-жи Вейдемане в ее латышском издании.

«Русскоговорящая компания 9 мая, вдохновленная днем «великой победы», захотела перекусить карбонадом, но совершила судьбоносную ошибку, завернув в юрмальский кабачок в Каугури. Его хозяин Арнис Абелитис, бывший депутат юрмальской думы, предложил альтернативу: или вы снимите колорадские ленточки со своих лацканов, или мы вас обслуживать не будем. «Соотечественники», будучи последователями «геройских подвигов» красной армии, конечно, снимать ленточки. Через минуту писарь «соотечественников» Надя Петрова написала в социальных сетях уничижительную поэму о «противном чувстве» при посещении этого фашистского места. Не трудно представить какой поток фекалий обрушился со стороны русскоговорящих, поддерживающих прайд «победителей» 9 мая. В свою очередь латышская публика пообещала поддержать Абелитиса.

Мы, мужланы, жили, де, на деревьях и ели листья, и посему до сих пор не понимаем, что 9 мая 1945 года был днем счастья и радости, когда орды насильников и убийц смогли продолжить в Европе свою работу по уничтожению. В субботу (9мая) 25 000 ЛЮДИШЕК собрались вокруг неправильного заточенного карандаша (памятника Освободителям), который они пытаются выдать за «Памятник победы», и показали средний палец и инфектологам, и полиции, и политикам. Но больше всего эти ЛЮДИШКИ показали свое отношение к ЛАТВИИ и ее ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ (латышам – при. ав. «АН»), заявив – вы можете продлевать или сокращать, писать свои законы и правила о ЧС и приклеить их себе на лоб или другие гладкие места. Настоящие хозяева здесь мы – ВНУКИ СОВЕТСКИХ ОККУПАНТОВ».

Далее, г-жа Вейдемане в своем опусе сетует на то, что титульная нация «не может ни 1 мая, ни 4 мая (государственный праздник Латвии, день независимости – при. ав) не может открыто возложить цветы к памятнику Свободы, ни сходить к бабушке, не встретиться с друзьями, ЧС, однако». Более того, г-жа журналист «костерит» министра МВД Латвии, который не «разогнал» приходящих к памятнику Освободителям, газом и овчарками, а также не затоптал людей конной полицией.

А заканчивается статья г-жи Вейдемане призывом: «Надо было начинать с вычеркивания этой «памятопобедности» с карты бытия и времени. Как это сделать? Думайте, правители! Для начала возьмите пример с Арниса Абелитиса: он назвал зло и глупость своими именами и прогнал их».

Что же получается?

Заместитель главного редактора латышского издания, которое находится под «покровительством государства», а так же дама, которая награждена орденом «Трех Звезд» (4 степени, высшая награда Латвии) открыто называет русскоговорящих и других нацменьшинств Латвии… Внуками оккупантов, людишками… И призывает правительство силовыми методами наказывать тех, кто «посмел» возложить цветы к памятнику тех, кто победил нацизм!?

Что происходит в одной из стран Европы?

Тем, кто не латыш, тем, кто пришел к памятнику освободителей от нацизма – людишки, которые недостойны человеческого отношения? Возможно, г-жа Вейдемане печалится, что 8 мая была капитуляция Германии и победил СССР с союзниками, но тогда ей надо обратиться в «Лигу защиты животных» и до у…ра там «рыдать». Почему в «Лигу защиты животных»? Так она же называет людей, которые пришли к памятнику «прайд». Назвала же так, но не подумала!

Прайд – семейная стая львов.

Г-жа Вейдемане, львы рождаются у львов, а не у коров с хутора! Вот поэтому и был международный трибунал в Германии, и было покончено с коричневой чумой. Соболезную вам! В вашей «потери».

Комментарии другого латвийского публициста Аллы Березовской: «Противно. Извращенное сознание тех людей, которые сегодня в Латвии влияют через прессу на общественное сознание латышской аудитории. Она не только разжигает ненависть между русскими и латышами, но и фактически призывает силовые структуры прибегнуть к неправовым мерам, чтобы наказать тех, кто не предал свой язык, ни свою историю, ни своих дедов. Никто не запрещал местным патриотам 4 мая возлагать цветы в честь принятия декларации о независимости Латвии. Да, была команда – сидеть! Но у всех был выбор. Кто хотел, тот купил цветы и положил у Милды их, не нарушив никаких правил и законов. Остальные не осмелились, ну или на цветы тратиться в трудные времена не захотели. Каждый решил сам. Также как на 9 мая. Неважно, что в календаре Латвии нет такого праздника уже 30 лет. Он есть в душах народа Латвии, как русских, так и латышей. Они пришли без всякой команды и лозунгов, но с охапками цветов. Бесов коричневых от этого, конечно, страшно корежит. Так бывает, это они свой конец чуют. Латыши, не поддавайтесь ее злобному коричневому вранью! Русские вам не враги!»

Браво, Алла! Русские – не враги! Русские с 12 века живут бок о бок с латышами: женятся, рожают детей, любят друг друга!

Призывать г-жу Вейдемане к уважению – пустое!

Но, что скажет по поводу оскорблений, разжигании розни между латышами и русскоговорящими МИД Латвии, служба безопасности страны? Скажут ли конкретное или «замнут» дело? Балтийское бюро «АН» обратилось в данные организации с просьбой прокомментировать слова и действия г-жи Вейдемане.

Продолжение следует…