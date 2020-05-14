Депутат МГД рассказала о новых форматах общения с москвичами в онлайн-режиме

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14 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и журналист Мария Киселева рассказала, как депутаты поддерживают связь с жителями в условиях самоизоляции.

Сейчас, когда закрыты приемные, депутаты стараются общаться с москвичами через соцсети, почту, телефонные звонки, мессенджеры. Чтобы выйти на связь с группой жителей, устраивают видеоконференции. «Перестроились на этот режим, работа ведется в полном объеме», – заверила Мария Киселева.

Депутат также рассказала о недавнем запуске телеграм-канала «Сильное звено». «Уже пользовалась таким форматом, он мне нравится и кажется очень актуальным на сегодняшний момент. Я и сама подписана на многие каналы. Много моих знакомых ведут свои телеграм-каналы, в которых можно читать их комментарии, мнения, оценку той или иной ситуации», - отметила Киселева.

По ее словам, на этом медиаресурсе она собирается говорить о депутатской работе, спорте и телевидении. «Посмотрим, насколько оперативно получится у меня писать обо всем, что будет происходить, делиться полезной и важной для меня информацией с избирателями, друзьями, журналистами», - подытожила Киселева.