США поддерживает спрос. Великобритания - рабочие места. А что поддерживает Россия?

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14 мая 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

США выдали каждому американцу по 1200 долларов - и живи, как хочешь, трать деньги, перезапуская экономику. Хотя без работы в Новом свете осталось более 20 млн граждан. Великобритания, наоборот, стимулирует работодателей сохранять рабочие места.



Великобритания до конца октября намерена выплачивать 80% зарплат четверти трудоспособного населения Британии. При условии, что остальные 20% заплатит работодатель, который не сократит ни одного работника. Обойдётся это бюджету королевства в 14 млрд фунтов стерлингов в месяц. Однако, по мнению членов кабинета, такие вложения помогут спасти экономику страны, малый и средний бизнес, снизить социальную напряженность в обществе. Правительство собирается также оказать помощь самозанятым британцам.



Со среды в Великобритании наметилась либерализация карантинных мероприятий, разрешены прогулки, откроют школы, магазины, мастерские, парикмахерские, кафе. Постепенно, со стабилизацией ситуации, расходы из бюджета будут переложены на бизнес, и всё будет как раньше. Возможно, спасённые от голода и разорения семьи и бизнесы не забудут такой заботы государства и со временем отплатят сторицей. Как, в своё время, женщины Южной Кореи снимали с себя золото, бриллианты и другие драгоценности и передавали государству для спасения экономики страны.



