Зарплаты врачей в Петербурге во время пандемии показали отрицательный рост

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14 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Санкт-Петербурге медики получили расчетные листки за апрель, но обещанных ранее президентом надбавок в них так и не увидели. При внедрении новой системы расчета, многие из них стали получать даже меньше.

Выступая 7 апреля перед россиянами, президент РФ Владимир Путин пообещал «начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем». Для врачей предполагалась доплата в 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу - фельдшерам и медсестрам - 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу - 25 тысяч рублей в месяц.

После майских праздников, во время которых медики тоже не переставали работать, сотрудники Покровской больницы в Санкт-Петербурге получили расчетные листки. Отоларинголог Светлана Мунирова, с удивлением обнаружила, что ее оклад уменьшился, и, по сравнению с февралем, когда не было эпидемии, заработок упал в полтора раза.

«Я оперирую, поэтому получала надбавку для врачей хирургического профиля, - рассказывает врач. - У меня высшая категория, стаж больше 20 лет. Раньше мой базовый оклад составлял 50 336 рублей. За апрель я получила расчетный листочек: мой должностной оклад уменьшился на 6 тысяч, теперь это 43 996 рублей 80 копеек. Выяснилось, что теперь нас считают по тарифам инфекционных врачей, а они базово меньше, чем хирургические. Все стандартные надбавки - почасовые, ночные и так далее - рассчитываются от базового оклада, соответственно, наши заработки стали меньше. При этом мы продолжаем оперировать. Накладываем трахеостомы, проводим экстренные лор-манипуляции, когда необходимо».

Раньше работу медиков в Петербурге оценивали в баллах, по ним и рассчитывали премии. Из квитка за апрель баллы пропали. Вместо них появилась загадочная персональная надбавка, у Светланы это 18 900, у коллег еще меньше. Про «президентские» уже никто не вспоминает, вернуть бы то, что было.

«Получив зарплаты, ребята пошли в расчетный отдел выяснять, что это значит, - рассказывает Светлана. - Им ответили: а что вы хотите, если вы официально работаете с ковидом с последних чисел апреля».

Действительно, Покровская больница получила статус инфекционной в последних числах апреля. Однако новый, уменьшенный оклад Светланы почему-то распространился на весь месяц. Первый же пациент с коронавирусом появился в больнице еще 31 марта.

Медики не понимают, каким образом ведется расчет за работу именно с коронавирусными больными. На прием пациента врач тратит порядка 20 минут. Значит ли это, что, если в больницу поступил пациент, у которого потом выявят COVID, врачу это время и засчитывается, или, если он встретился с больным коронавирусом, ему оплачивается вся рабочая смена? Медики отмечают, что, в любом случае, решение о распределении полученных на больницу денег «за COVID» останется за главврачами.