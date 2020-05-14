Медики из бригад Скорой помощи в Крыму жалуются, что на них экономят

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14 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Медики Крыма, фото: соцсети

Медики из бригад Скорой помощи жалуются, что на них экономят и не выдают в достаточном количестве СИЗЫ, которые пылятся на складах.

При этом директор Центра медицины катастроф (куда входят станции Скорой) отчитывается о достаточном запасе средств индивидуальной защиты (СИЗ) на складах.

Ситуация оказалась настолько чудовищной, что министр труда и социальной защиты Елена РОМАНОВСКАЯ рассказала о ней главе Крыма на заседании штаба 13 мая. По ее словам, руководитель Центра медицины катастроф утверждает, что на складах СИЗов достаточно, а при этом сотрудники Скорых жалуются, что им средства защиты выдают в ограниченных количествах. «Есть жалобы, что экономят, недостаточно выдают СИЗы», - пожаловалась в свою очередь она.

Возможно, министр надеялась, что Сергей АКСЕНОВ, который требует докладывать ему лично о проблемах, если они не решаются местах, с ходу решит этот вопрос, но он, не то чтобы пропустил сказанное мимо ушей, но в сотый, наверное, раз напомнил всем, что обеспечение медиков средствами защиты – это личная ответственность главврачей.

При этом в начале заседания АКСЕНОВ с горечью отметил, что в Крыму коронавирусом продолжают заражаться медики. «Плохая тенденция», - сказал он по этому поводу.