Депутат МГД поддержал решение о продлении срока подачи заявок на получение статуса социального предприятия

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14 мая 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Козлов, фото соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов назвал правильным решение городских властей продлить срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий. Об этом он сообщил в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва».

"Власти Москвы приняли решение продлить срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в связи с пандемией. Им будет предоставлен большой пакет поддержки от города. Такое решение нужно только приветствовать. Ведь эти предприятия позитивно влияют не только на экономику города в целом, но, что даже и важнее, на экономику конкретного района, на социальное самочувствие граждан, проживающих в этом месте и приобретающих эти товары и услуги. Ведь обычно это небольшие предприятия, которые востребованы именно в определенном районе", - отметил Александр Козлов.

Также он сказал, такие предприятия становятся популярными на конкретной территории, у них появляется свой круг клиентов. «Да, часть из них, возможно, сейчас в связи с режимом повышенной готовности на некоторое время прекратили деятельность, однако, уверен, что вскоре мы вернемся к нормальной жизни, и они вновь будут очень востребованы. Считаю, что здесь надо подключить активно к информированию местные органы власти, -сказал Козлов.