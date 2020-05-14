Вид на жительство в РФ можно будет получить за покупку недвижимости

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14 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

квартира, фото: pexels.com

Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России при условии покупки недвижимости. Минэкономразития разработало поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан» с целью привлечения в страну иностранных инвесторов.

В ведомстве полагают, что зарубежные бизнесмены будут с удовольствием покупать жилье в России и здесь жить. В Минэкономразития поясняют, что для зарубежных граждан наличие статуса постоянного проживания в РФ даст возможность быть максимально вовлеченными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны. Это позволит расширить потенциал развития делового климата в РФ.

Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года. Но пока неизвестно, какими будут критерии собственности. Их предстоит установить правительству.