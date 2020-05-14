Как заявленные властями меры поддержки помогут бизнесу остаться на плаву

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14 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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По мнению экспертов, утвержденные властями меры поддержки граждан и предпринимателей были составлены с учетом мнений представителей бизнес-сферы и гражданского сообщества.

Напомним, Владимир Путин на днях объявил о новом пакете мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, представители бизнеса, пострадавшие от пандемии, смогут рассчитывать на новые кредиты на зарплаты сотрудникам, малый и средний бизнес может не платить налоги, самозанятым вернут налог на доход. По мнению заведующей кафедрой экономики и финансов Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Татьяны Максимовой, эти и другие меры поддержки помогут предпринимателям держаться на плаву,в том числе, сохранить рабочие места.

«К такому же результату приведет поддержка государственных структур, оказывающих микрофинансовую помощь индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу, в размере 12 млрд. руб.», — говорит эксперт.

Эльвина Ягнакова, советник председателя Общественной палаты Челябинской области, отметила, что заявленные президентом меры поддержки разработаны с учетом мнений представителей бизнес-сферы и гражданского сообщества.

«Радует, что помощь охватывает большинство категорий населения и перечень тех, кто может на нее претендовать, был существенно расширен. Естественно, что динамично меняющаяся и неоднородная ситуация в стране в целом не может унифицировать принятые решения на региональном уровне. Поэтому очевидно, что они отличаются в регионах, что мы и наблюдаем», - отметила Эльвира Ягнакова.