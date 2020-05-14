Строительство новой жд ветки началось в Волгоградской области

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14 мая 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В рамках очередного этапа реконструкции станции Гумрак в Волгоградском регионе ПривЖД началось строительство железнодорожной ветки Котлубань – Орловка. В настоящее время на объекте производится отсыпка земляного полотна для последующей укладки однопутного электрифицированного участка железной дороги. Его протяженность составит 1,3 км.

Введение в эксплуатацию новой железнодорожной ветки позволит формировать прямые грузовые маршруты в направлении Петров Вал – Волжский – Астрахань, без необходимости заезда грузовых поездов на станцию имени Максима Горького. Данная технология позволит усовершенствовать перевозочный процесс на упомянутой сортировичной станции и сократить время доставки грузов. Завершить строительство ветки Котлубань – Орловка планируется в декабре текущего года.

Напомним, реконструкция станции Гумрак ведётся с 2014 года. Это один из приоритетных инвестпроектов ОАО «РЖД», реализуемых на Приволжской железной дороге. В апреле текущего года завершился третий этап реконструкции станции, в рамках которого было открыто движение по новому железнодорожному тоннелю. Его наличие позволит увеличить перспективную пропускную способность участка Гумрак – Максим Горький на 48 поездов в сутки.