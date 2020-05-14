Конференция ЮРПА впервые проходит в дистанционном режиме

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14 мая 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Астрахани открылась XXXII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). В этом году мероприятие впервые проходит в режиме видеоконференции в связи с действующими из-за эпидемии коронавируса ограничениями в регионах. Сегодня – первый день работы, в рамках которого пройдут заседания комитетов ЮРПА. В ходе них будут рассмотрены вопросы, планируемые к включению в повестку Конференции.

Во второй день состоятся заседание Совета Ассоциации и Конференция. На связь выйдут руководители законодательных органов 12 субъектов ЮФО, входящих в ЮРПА.

Краснодарский край вынес на рассмотрение семь предложений. В числе первостепенных – совместная инициатива Краснодарского края и Республики Крым по введению дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сфер в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Вопрос оказания финансовой помощи курортному комплексу поднимался в ходе одного из заседаний краевого оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Спикер ЗСК отметил, что туристская отрасль – одна из базовых. В связи с чем парламентарии Кубани и Крыма приняли решение инициировать включение данного вопроса в повестку дня Конференции ЮРПА. Итогом этой работы станет обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

- Это уже не первый случай нашего тесного межпарламентского взаимодействия с соседней республикой. Предыдущие инициативы, в частности, по развитию яхтенного туризма, уже успешно реализуются на благо жителей и гостей наших регионов. Надеюсь, что так будет и впредь, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Не менее актуальный вопрос - внесение изменений в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми предлагается расширить перечень категорий транспортных средств, пользующихся правом бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам.

Кроме того, кубанские законодатели выступят с инициативами внесения изменений в КоАП в части регулирования рынка алкоголя и в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Еще одно предложение ЗСК направлено на поддержку субъектов малого предпринимательства.

Всего парламентарии Юга России планируют рассмотреть более 30 вопросов, касающихся всех сфер жизни.