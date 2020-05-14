Гострудинспекция разъясняет!

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14 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

8 апреля 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации № 460 утверждены Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат безработным гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее – Временные правила).

В соответствии с Временными правилами работодатели обязаны сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информацию о приеме на работу и увольнении гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Принятие Правительством Российской Федерации Временных правил обусловлено необходимостью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации, а также принятия мер по реализации гарантии государства конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы.

В связи с чем, Гострудинспекции в Кировской области предостерегает работодателей о недопустимости нарушения Временных правил, утвержденных Правительством Российской Федерации 8 апреля 2020 года № 460, статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в части формирования и представления сведений об увольнении работника в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Государственная инспекция в Кировской области предупреждает!

За непредставление информации (нарушения срока представления информации) в Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальный орган) о приеме на работу и увольнения гражданина Гострудинспекция в Кировской области незамедлительно выдает работодателю уведомление о необходимости устранения соответствующих нарушений.

Об исполнении требования о предоставлении в Пенсионный фонд Российской Федерации сведений о приеме на работу и увольнения работников работодатель обязан сообщить в Гострудинспекцию в Кировской области в срок не позднее двух рабочих дней после получения уведомления.

При отсутствии к установленному сроку ответа об исполнении требований Государственная инспекция труда в Кировской области незамедлительно передает информацию в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, в том числе и привлечения виновных лиц к ответственности.