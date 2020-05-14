Как поправки в Конституцию помогут материнству и детству

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14 мая 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

По мнению многодетной мамы из Челябинска, поправки в основной закон страны будут защищать все российские семьи с детьми.

Неля Гредина, исполнительный директор благотворительного фонда «Родная», уверена, что социальные поправки в Конституцию очень важны для материнства и детства.

«На мой взгляд, важно, чтобы помощь получали не только неблагополучные или малообеспеченные семьи, как сейчас, а в принципе все, — сказала она в беседе с корреспондентом «Южноуральской панорамы». — Ведь у нас есть достаточно большой пласт семей, которые не входят в категорию льготополучателей, но точно так же нуждаются в поддержке государства. Надеюсь, все эти поправки будут приняты единогласно и за них проголосует большинство».

Кроме того, она выразила надежду, что власти разработают дополнительные меры поддержки, которые будут закреплены в федеральном и региональном законодательствах.