Похуже коронавируса. Проклятие Африки - лихорадка Ласса

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14 мая 2020, 01:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Лихорадка Ласса – опасное заболевание, распространённое в странах Африки. Наиболее часто встречается на территориях Нигерии, Либерии и Сьерра-Леоне.

Болезнь протекает очень тяжело, как правило, сопровождается поражением дыхательных путей, почек и сердца. Нередко приводит к летальным исходам. Возбудителем лихорадки Ласса считается аренавирус Lassa Mammarenavirus, который не менее опасен, чем нынешний COVID-19. Это один из самых опасных вирусов для человеческого организма.

Инфекция является полностью зоонозной, так как передаётся человеку от животных, в частности от грызунов. Звери выделяют вирус, благодаря выделению слюны или экскрементов. Нередко человек заражается болезнью Ласса от некачественных продуктов, загрязнённых выделениями грызунов. Также источником заражения может стать и некачественная вода. Говорить про какие-либо санитарные условия на территории Африки не приходится. Большая часть людей живёт едва ли не как в Средние века. Должного уровня здравоохранения просто не существует. Болезни появляются в основном в беднейшей среде населения.

Как в случае и с коронавирусом, инкубационный период Лассы может длиться до 21 дня. Бывают и бессимптомные случаи. При тяжёлом исходе вирус поражает множество внутренних органов, таких как печень, селезёнку и почки. Заболевшие чувствуют сильные головные и мышечные боли, невысокую лихорадку и потерю аппетита. Возникает язвенно-некротический фарингит, раздуваются лимфатические узлы шеи. Температура начинает достигать 39-40 градусов. Появляется тошнота, диарея и рвота. Также возникает и сильное обезвоживание организма. В самых худших случаях через две недели наступает полноценная смерть организма. Летальность у этого заболевания весьма высока. Стоит упомянуть и о высокой заразности. Посему при общении с больным необходимо надевать специальные костюмы.

Все заболевшие лихорадкой Ласса госпитализируются в специальные изоляторы с круглосуточным медицинским наблюдением. Назначается строжайшая диета, а приём пищи происходит непосредственно под присмотром медиков. Лечение проводят внутривенным введением специального препарата под названием рибавирин. При бактериальных осложнениях применяются антибиотики. Полноценная вакцина так и не была придумана.

Лихорадка Ласса – до сих пор не слишком широко изученная болезнь. Она представляет смертельную угрозу не только для пожилых, но и для каждого человека в целом. Недавно эта инфекция снова появилась в Нигерии. Весь февраль медики этой страны ожесточённо боролись с заболеванием.