Аргументы Недели → Общество

13 мая 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

13 мая начала работу десятая Всероссийская конференция с международным участием «Анализ риска здоровью-2020». В форуме принимают участие почти 300 специалистов органов и научных организаций Роспотребнадзора, институтов РАН, учреждений высшего образования, Минздрава РФ и других организаций из 74 субъектов Российской Федерации, и также ученые из Республики Беларусь, Франции, Швеции, США, Вьетнама, Японии. В программе - 132 доклада.

В этом году в связи с COVID-19 конференция впервые проводится в режиме интернет-форума.

В рамках конференции состоится международная встреча по окружающей среде и здоровью «RISE-2020» и международный круглый стол «Обеспечение безопасности пищевой продукции в странах СНГ и Социалистической Республике Вьетнам».

Доклады конференции освещают правовые, фундаментальные и критериальные аспекты оценки опасности и анализа риска здоровью, обобщают российский и международный опыт. Содержат результаты развития научно-методических подходов к контрольно-надзорным мероприятиям в рамках развития риск-ориентированной модели (в т.ч. за безопасностью потребительской продукции), итоги оценки рисков для здоровья населения при воздействии разнородных факторов внешней, производственной и образовательной среды, образа жизни. В ряде докладов приведены примеры реализации национальных проектов «Экология» и «Демография», практика внедрения риск-ориентированного надзора. Выполнено научное обоснование политики митигирования последствий загрязнения объектов среды обитания населения на базе сопряженной оценки рисков и доказанного вреда здоровью. Описаны методические подходы к математическому моделированию систем и процессов. Проведен анализ риска возникновения, диагностики и профилактики неинфекционных заболеваний под воздействием факторов среды обитания и образа жизни. Отражена реализация информационных технологий в анализе риска и персонализированной профилактике заболеваний.

Представленные результаты исследований российских и зарубежных специалистов посвящены актуальным вопросам оценки качества атмосферного воздуха, питьевой воды, качества и безопасности пищевых продуктов, факторов образа жизни. Значительная часть статей отражает вопросы, связанные с оценкой воздействия физических факторов (шума, электромагнитного излучения) в условиях интенсивного развития крупных городов и агломераций. Приводится оценка эффективности медико-профилактических технологий.

В целом конференция обсудит результаты исследований и методических разработок, актуальных для практической деятельности службы при проведении гигиенических расследований, исследований, экспертиз. Опыт территорий может быть использован для решения целого ряда задач регионального и муниципального уровней в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Зайцева Нина Владимировна, научный руководитель ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», академик РАН, доктор медицинских наук, профессор:

«В этом году наша традиционная конференция проходит в необычном формате онлайн-форума, который продиктован сложной эпидемиологической обстановкой в мире. Тем не менее, в форуме участвуют более 300 специалистов. Интерес вызван чрезвычайной важностью заявленных к обсуждению тем, которые в этом году приобрели особую значимость. Это оценка рисков для здоровья населения факторов внешней, производственной и образовательной среды, образа жизни. Многие доклады посвящены реализации национальных проектов, таких как «Экология», «Демография». Российские и зарубежные специалисты представили результаты исследований, посвященных вопросам оценки качества атмосферного воздуха, питьевой воды, безопасности пищевых продуктов, факторов образа жизни. Приводится оценка эффективности медико-профилактических технологий, которым с каждым годом должно уделяться все большее внимание. Опыт стран и территорий может быть использован для решения целого ряда задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как на федеральном так на региональном и муниципальном уровнях»

Директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», доктор медицинских наук Алексеев:

«Несмотря на круглосуточную занятость специалистов и врачей санитарно-эпидемиологической службы в мероприятиях по противодействию распространения в стране новой коронавирусной инфекции, руководством Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принято решение не отменять нашу традиционную «пермскую» конференцию, обязательно её провести, но в формате интернет – форума.

Спектр функций и полномочий Роспотребнадзора, помимо противоэпидемических аспектов, очень широк. Жизнь страны во всем её многообразии не останавливается. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия людей в условиях постоянно меняющихся технологических, организационных, экономических преобразований требует систематического научно-методического обоснования и экспертного обсуждения существующих практик для определения наиболее эффективных. Современные информационные и коммуникационные возможности позволяют принять самое деятельное участие в работе конференции врачам, ученым и специалистам всех регионов РФ и коллегам из дальнего и ближнего зарубежья. Конференция начала работу и мы уверены, что её результативность не уступит предыдущим девяти очным форумам, прошедшим на пермской земле.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность врио губернатора Пермского края Д.Н. Махонину, министру здравоохранения Пермского края О.Б. Мелеховой нашедшим в своих напряженных, чрезвычайных графиках возможность обратиться к конференции».

Сайт организаторов конференции - www.fcrisk.ru.