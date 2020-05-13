Российский врач вернулся из Германии в Москву, чтобы помочь больным коронавирусом

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13 мая 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

реаниматолог Сергей Авдейкин

В феврале реаниматолог Сергей Авдейкин вернулся из Германии в Россию для того, чтобы помогать бороться с вирусом. 20 лет он проработал реаниматологом сначала в Волгограде, затем в столичной в больнице им. Буянова, а потом уехал в Германию. Сейчас Сергей – заведующий реанимацией клинического центра «Вороновское», построенной буквально за месяц, в чистом поле.

Уже три недели Сергей Авдейкин принимает пациентов в Москве. Главный итог: стало ясно, как работать с больными COVID-19. Несмотря на это, есть некоторые нюансы. По словам реаниматолога, врачи сейчас довольно широко применяют «Тоцилизумаб‎», иммунодепрессант, от которого уже есть хороший эффект. Хорошие результаты и в области компьютерной томографии (КТ) легких. Буквально через 3-5 дней после его применения можно увидеть по КТ значительный регресс тех изменений в легких, которые вызвала иммунная реакция в ответ на попадание в организм коронавируса.

Выделил Авдейкин и особенности перевода больных на ИВЛ, указав саму суть искусственной вентиляции: больному обеспечивается максимальный протективный режим в настройках респиратора. Опять же есть загвоздка: переводя больного с коронавирусом с тяжелой пневмонией на ИВЛ, некоторые врачи могут пытаться сразу добиться идеальных показателей по газам крови. Но при выставлении небольших дыхательных объемов добиться их сразу невозможно. Может быть, именно с этим связана высокая летальность больных на ИВЛ в странах, которые столкнулись с COVID-19 первыми или с более массовым поражением населения.

Вместе с этим доктор сказал, что, когда уезжал из Германии, думал, что будет страшнее. Отметил старания медиков: «Коллектив в моем отделении очень профессиональный. Я коллектив не собирал, мне, так сказать, его выдали. Люди из разных больниц, у всех немножко разные взгляды, но мы нашли общий язык. Все врачи хорошо справляются с терапией, с выхаживанием пациентов. Всего 18 врачей и 30 сестер. В больнице есть симуляционный (обучающий) центр с тренажерами международного медкластера, которые максимально точно воссоздают клинические ситуации с особенностями течения заболевания COVID-19. Это так называемые роботы-пациенты, воспроизводящие реакции человека, его костно-мышечную структуру и физиологию, и врачи могут потренироваться на них проводить интубацию, в том числе, если что-то пошло не так, начались осложнения, проводить сердечно-легочную реанимацию. В роботах «зашиты» сценарии, характерные для больных с СOVID-19, с дыхательной недостаточностью например. Оборудование легко интегрируется с настоящим аппаратом ИВЛ и с аппаратом дефибрилляции. Делать это врачи умеют, но им нужно постоянно учиться, это непрерывный процесс. На роботах можно «набить руку», натренировать свои навыки до автоматизма, особенно в тех манипуляциях, где врач может чувствовать себя не очень уверенно. Симуляторы также позволяют оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с инструктором все действия и ошибки.

Что касается обучения, мы учимся друг у друга, делимся опытом друг с другом, а также с коллегами, в том числе из других стран. В «Вороновском» уже прошла при поддержке медкластера телеконференция с участием врачей из Швеции, Франции, Германии, Израиля, на которой мы разбирали различные сложные клинические аспекты. И следующую планируем провести 16 мая с реаниматологами из Китая, что будет особенно интересно.

Вообще, врач должен учиться постоянно, вне зависимости от стажа и возраста. Понятно, что сейчас ситуация такая, «военная». Но, на мой взгляд, врач должен проводить на учебе отвлеченно от работы не менее двух месяцев ежегодно. Безусловно, не теряя в эти периоды зарплаты».

Основные выводы по итогам трех недель работы в Москве сделаны Авдейкиным однозначные. Вирус, по его мнению, опасен для человека, но «хорош» тем, что вызывает только повреждения легких. В подавляющем большинстве он не наносит другого вреда. И то повреждение легких, судя по всему, вызвано иммунной реакцией организма. Это значит, что сам вирус не разрушает клетку легочного эпителия, он там просто реплицируется. Иммунная реакция, когда организм кидается на борьбу с этим вирусом изо всех сил, вызывает повреждения легких. В большинстве случаев изолированное повреждение легких. Поэтому нужно всего лишь протезировать функции легких и дать человеку время дождаться, когда иммунитет справится. Бережное отношение, хороший уход, правильная вентиляция, борьба с тромбообразованием, хорошее питание — все, что нужно такому больному. И глубокий сон, и миоплегия, что является важнейшим краеугольным камнем хорошей вентиляции.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ?

– Меньше находитесь в закрытых помещениях с плохой вентиляцией: лифты, общественный транспорт, помещения, где много людей.

– Держите дистанцию, когда находитесь на улице.

– Носите маску в общественных местах, это помогает не трогать лицо.

– Мойте руки, когда приходите домой.