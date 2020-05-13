Фонд «Андрюша» поздравляет всех с Днем Победы и ждет встречи в сентябре!

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13 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой Детского фонда «Андрюша»

Подопечные и выпускники Детского Благотворительного фонда «Андрюша», находясь в самоизоляции, продолжают серьезные занятия искусством. К юбилею Великой Победы они, при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» находясь в разных городах, записали песню военных лет композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского «Дорога на Берлин».

Первым ее исполнителем был Леонид Утесов, композиция прозвучала и во время Парада Победы 1945 года на Красной площади.

Для талантливых ребят Челябинской области это был экспромт - без предварительных репетиций и встреч друг с другом, они постарались передать задорный дух этой песни, отражающий период наступления Советской Армии после переломного момента войны. Подопечные «Андрюши» также почтили память своих предков, сделав видеоклип с их фотографиями из «Бессметного полка» на стихотворение, которое прочитали перед камерами.

На Гала-концерте XI Премии «Андрюша-2020» в апреле предполагалось исполнение песенной композиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, проведение праздника организаторы вынуждены были отменить из-за ситуации с распространением коронавируса.

Важная Детская Премия в сфере искусства Челябинской области в настоящее время запланирована на 24 сентября. Она состоится в Челябинском Государственном академическом Театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

«Как и вся страна, наши подопечные остаются в самоизоляции дома. Мы поздравляем всех с праздником великой Победы желаем здоровья, мирного неба над головой! Низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла!» - сказала руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Электронные билеты на Гала-концерт можно купить уже сейчас на сайте, цены – от 400 до 3 500 рублей. Ранее приобретенные билеты на 23 апреля действительны, менять их не нужно. Все собранные средства пойдут на обучение и поддержку талантливых детей Южного Урала!

Детский фонд «Андрюша» планирует реализовать все намеченные на 2020 год программы по обучению детей и поддержке педагогов. Но в это сложное время фонду особенно необходима помощь, и в частности - регулярные пожертвования. Благоприятелем может стать каждый!

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