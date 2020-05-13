Снимок челябинского фотографа признан лучшим на международном конкурсе

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13 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Снимок «Освящение воды» Людмилы Ковалевой стал лучшим на международном конкурсе

Людмила Ковалева стала лауреатом международного конкурса в номинации «Фотожурналистика». Лучшим признан снимок «Освящение воды».

Людмила Ковалева — руководитель коллектива «Челябинский фотоклуб» и коллектива «Содружество фотожурналистов» при Союзе журналистов. Снимки Людмилы Ковалевой часто публикуются в газете «Южноуральская панорама».

Челябинский фотоклуб входит в десятку лучших в стране. Международный фотоконкурс 24 GRAN TOUR DELLE COLLINE, организованный под эгидой FIAP и PSA (Photographic Society of America) проводится в Италии.

Результаты были объявлены в конце апреля. Людмиле Ковалевой присудили золотую медаль за снимок «Освещение воды», почетное упоминание жюри получил снимок «Хирурги» челябинского фотографа Олега Каргаполова.

Она отметила, что нынешний съемочный сезон прошел под знаком хоккея, в основном фотографировала игры «Трактора», «Челмета».

«Реже снимаю пейзажи и предметы. Да это и понятно: репортерская жизнь в основном связана с людьми», — рассказала Людмила. Кстати, сразу три ее фотографии были признаны лучшими на сезонном конкурсе КХЛ.