Москва ищет в Хакасии поводы для снятия губернатора

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13 мая 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Действия руководства Хакасии активно привлекает внимание не только региональных правоохранительных органов, но и федеральных ведомств. Причиной тому является множество серьёзных проблем, среди которых лидирует коррупция чиновников.



В регионе один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом по Сибирскому округу. Среди заболевших много детей. Губернатор Валентин Коновалов уже получил представление от прокуратуры по поводу непринятия своевременных мер к перечислению стимулирующих надбавок врачам, работающим с инфицированными больными.



Министерство здравоохранения Хакасии из-за нехватки средств вынуждено было обратиться к жителям региона с просьбой о помощи в организации питания работников инфекционной больницы, лечащих пациентов с коронавирусом. Общественная палата региона вместо выплат передала врачам данной больницы только одноразовую посуду и георгиевские ленточки.



В период карантина Коновалов разрешил работать магазинам, торгующим косметикой, канцелярскими принадлежностями и ювелирными изделиями.



Другая претензия в властям Хакасии - в национальных проектах исполнителями становятся сомнительные организации. ФСБ задержала министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, который получил взятку за подписание контракта, приём работы от подрядчика, ведущего строительство крупных объектов. Для участия в тендере некоторые организации совершали подделку документов, служебный подлог и т.д.



Список претензий к хакасскому руководству в своём расследовании дополняет "Новая газета". Видимо, молодой губернатор от Коммунистической партии России не оправдал ожиданий хакасского народа или стал мишенью чьей-то PR-кампании.



