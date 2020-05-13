Чем коронавирус отличается от «банального гриппа» и «обычной пневмонии»: отвечает пульмонолог Александр Аверьянов

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13 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: medvestnik.ru

Известный пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Александр Аверьянов рассказал, что узнали врачи за два месяца борьбы с эпидемией в России, чем коронавирус отличается от «банального гриппа» и «обычной пневмонии, которая была всегда», и почему зачастую отсутствуют яркие симптомы заболевания.

Когда врачи только начинали работать с коронавирусом, они столкнулись с большим количеством трудностей. Например, пульмонологи лишились возможности использовать фонендоскоп из-за ношения защитных костюмов, а следовательно не могли прослушать легкие пациентов.

Неожиданностью поначалу стало и то, что известные противовирусные лекарства во многом оказались бессильны в борьбе с новой инфекцией. «У тяжелых больных мы не получаем такого эффекта от этих препаратов. Ну и нужно признать, что до последнего в нашем распоряжении в основном были лекарства, которые воздействуют на воспалительный процесс, но не те, которые действуют непосредственно на вирус», – отметил Аверьянов.

При поражении лёгких, заявил пульмонолог, больные зачастую не чувствуют никаких симптомов болезни, у них нет даже одышки, которая раньше была основным симптомом подобных заболеваний. Возможно это связано с тем, что коронавирус поражает нервную систему, за счёт этого пациент не развивает частое дыхание. Поэтому так важно не заниматься самолечением.

При этом, многие действительно переносят болезнь очень легко. По факту, они просто носители вируса, чей организм справляется самостоятельно. Тяжело переносят инфекцию примерно 10% людей с клиническими симптомами. Эксперт категорически опроверг информацию о том, что аппараты ИВЛ только усугубляют положение больного. Снять с аппаратов по примерным данным удаётся примерно 40% пациентов.

Если человек переболел коронавирусом и у него есть антитела, то вероятность повторного заражения достаточно мала. Однако теоретически он может оказаться переносчиком и заразить других. Поэтому, даже если человек выздоровел, ему необходимо соблюдать все правила безопасности.

Главный вывод, которые сделали врачи в период этой пандемии, заключается в том, что лечить больных нужно начинать как можно раньше и нельзя упускать случаи, которые могут поначалу казаться несерьёзными.