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Россия вышла на плато коронавируса?

, 17:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Россия вышла на плато коронавируса?
антикоронавирусная обработка автомобиля на границе с Россией на фото автора

Российская статистика показывает обнадеживающие данные. Судя по графику пик заболевания коронавирусом в России пройден. Количество новых диагнозов начало снижаться. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне в России медики диагностировали 10 899 новых случаев коронавируса. Это средний показатель с начала мая.

Судя по графику Российская Федерация сейчас находится на так называемом плато. Как показывает практика других стран, теперь должно начаться снижение.

Возможно, этот условный «выход на плато» стал причиной смягчения режима ограничений в России. Накануне Путин объявил о завершении нерабочих дней.

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