«Врачам тяжело, но есть чувство долга»: психологи пришли на помощь медикам

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Pixabay

Главный внештатный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества, президент Российской академии образования, академик РАО, профессор Юрий Зинченко рассказал, как психологи пришли на помощь врачам в это сложное время.

В первую очередь эксперт отметил, что сама пандемия сразу стала большим вызовом не только психологической практике, но и психологической науке в целом. Чтобы понять, как вести себя в новых обстоятельствах, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ психологи запустили Всероссийский исследовательский проект «Исследуем дома». Это масштабная работа по изучению изменений в эмоциональной и когнитивной сферах у студентов, аспирантов, преподавателей и других социальных и профессиональных групп в период самоизоляции. В проекте участвуют все ведущие вузы страны (МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, ТГУ, КФУ и др.).

Специально для людей, которые оказались в сложной эмоциональной ситуации из-за самоизоляции, члены Российского психологического общества (РПО) создали рекомендации с максимальным учетом всех рисков. Они поделены на категории: для семей с детьми, для проживающих с пожилыми людьми, для одиноких, для студентов и, конечно, для врачей.

Врачи сейчас – особо уязвимая категория населения. Можно сказать, что они взяли на себя основной удар – не только физический, но и эмоциональный. Поэтому для них были запущены несколько новых линий телефонов доверия и психологической помощи. К сожалению, тут же появились психологи-мошенники, которые предлагают в интернете псевдопомощь за деньги. Юрий Зинченко призывает обращаться за психологической помощью только на официальные горячие линии, телефоны которых вы можете найти на официальных сайтах. Там помощь оказывают реальные специалисты, совершенно бесплатно.

Для многих врачей самой большой травмой стала разлука с семьей. «Многие врачи из тех, у кого была возможность, отправили семьи за город, чтоб самим было можно возвращаться после смены домой, нивелировав при этом вероятность заражения своих близких. И они уже довольно долго находятся на дистанции от своих семей, и это тоже стрессовая ситуация. Плюс невероятно большая нагрузка на работе и фактически ежедневный стресс, в таких обстоятельствах вполне могут возникнуть вопросы эмоционального выгорания, профессиональной деформации», – отметил Юрий Зинченко.

Сам Зинченко даже посещал красную зону, чтобы понять, как себя чувствуют врачи, постоянно контактирующие с заболевшими. Меры безопасности, которые принимаются в клиниках, настолько высокие, что ощущения страха или боязни заразиться на работе нет почти ни у кого. Академик полностью опроверг тот факт, что кто-то из врачей работет «под дулом автомата»: «Врач приходит на работу, там больные, которые нуждаются в его помощи, — это мощная мотивация. Ему тяжело, но есть чувство долга. Вот я пришел в красную зону, когда врачи уже больше семи часов там проработали. Думал, что будут усталые, измученные люди, – нет, очень бодро держатся. Они по отношению к больным умеют создавать атмосферу профессиональной помощи, внимания к ним».

Облегчить работу медиков под силу каждому из нас. Необходимо выполнять рекомендации, которые дают врачи: носить маски, перчатки, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.