Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс рублей

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13 мая 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Соцработник, фото соцсети

Городские доплаты в период пандемии в размере 25 тыс. рублей в месяц получат социальные работники, непосредственно работающие с гражданами, а именно осуществляющие надомное обслуживание и трудящиеся в стационарных учреждениях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с работниками центров социального обслуживания и волонтерами проекта «Мой социальный помощник» в центре «Моя карьера» на ул. Сергия Радонежского.

«Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил меры поддержки социальных работников, доплаты врачам в ковидных и нековидных стационарах. <….> 25 тыс. руб. будут получать все социальные работники, находящиеся как в учреждениях, так и в ЦСО, которые оказывают услуги. Эти деньги будут получать все социальные работники, находящиеся как в учреждениях, так и которые оказывают услуги. Это очень важно», - сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что решение о доплатах будет принято в ближайшие дни.

«Тяжелые условия работы, связанные с режимом, и с какими-то внутренними ограничениями, и со средствами санитарной защиты, в которых они постоянно находятся. И все равно это огромные риски и психологическая нагрузка. Необходима не только федеральная поддержка, но и городская. Мы ее обеспечим, и в ближайшие дни такое решение будет принято», - сказал мэр.

Он также поблагодарил социальных работников и волонтеров за их труд в период пандемии.

«Я хотел поблагодарить вас всех за такую удивительную, душевную работу, которую вы ведете. Это действительно уже не столько штатные обязанности, а работа от души, от сердца», - отметил Собянин.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии, городские доплаты в размере 25 тыс. руб. будут получать социальные работники, непосредственно работающие с гражданами, а именно осуществляющие надомное обслуживание и трудящиеся в стационарных учреждениях.

Выплата этих средств будут осуществляться в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.