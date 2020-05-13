Депутат МГД: Контроль за выявленными заболевшими COVID-19 должен быть очень строгим

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13 мая 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина, фото twitter.com

Депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина считает, что контроль за выявленными заболевшими COVID-19 должен быть очень строгим. Об этом она сообщила в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва».

«Мне, как никому, приходится сталкиваться с такими случаями, когда мы разыскиваем пациентов, которые скрываются, покидают свое местопребывания. Мы, медики, столько сил прикладываем, а эти пациенты, не понимая до конца, какую угрозу они составляют для окружающих, позволяют себе, к нашему большому сожалению, вести себя таким образом",- отмечает Елена Самышина.

«Сейчас, когда жизнь наша немного активизируется, каждый заболевший становится такой серьезной угрозой, и поэтому даже один заболевший может заразить большое количество людей. Конечно, для нас это большая проблема, и мы очень за это переживаем. К большому сожалению, на законы распространения вируса мы повлиять не можем, и они остаются неизменными, как и тяжесть последствий при инфицировании", - заметила Самышина.

По словам депутата, в Москве созданы все условия для инфицированных COVID-19 граждан.

Как отметила Елена Самышина, большую опасность представляет бессимптомное протекание заболевания коронавирусом у граждан.

«Если мы будем массово, в больших количествах людей тестировать, мы будем рано выявлять заболевших. Тех самых заболевших, о которых мы не знаем и которые, ходя по нашим улицам и общаясь с населением, составляют колоссальную, такую биологическую, я бы сказала, угрозу. Особенно в новых условиях тестирование приобретает колоссальное значение. Коварство этого коронавируса заключается в том, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Это означает, что каждый невыявленный нами заболевший становится в принципе «биологическим оружием» и создает вокруг себя новые и новые очаги заражения коронавирусной инфекцией", - закончила Елена Самышина.