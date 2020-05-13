Латвийский врач: Сердце боится коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Как утверждают медики, коронавирус пошел на убыль. Но о том, как он скажется на здоровье хронических пациентов, увы, врачи могут только предположить. Но рекомендации есть. Вице-президент Общества врачей Латвии даст советы читателям «Аргументы Недели».

-Марис, какая группа людей особенно подвержена последствиям коронавируса?

-Я бы советовал обратить внимание на свое сердце. Особенно тем людям, которые имеют проблемы сердечно-сосудистого характера. Велик риск получить осложнения после данного вируса. Да и не только после коронавируса, а и после гриппа и т.д. Кстати, Латвия занимает одно из ведущих мест, где причиной смертей являются сердечно-сосудистые проблемы. Более 50%.

-И как избежать нежелательных последствий для нашего сердца?

-Сердечникам следует неукоснительно соблюдать рекомендации врачей. И ходить на консультации. С сегодняшнего дня в Латвии возобновились плановые медицинские услуги. Не стоит терпеть боль или неприятные ощущения в сердце, а стоит посетить врача. И нужно помнить, что еще никто ЧС не отменял! А из этого следует, что необходимо соблюдать карантин! И сердечникам особенно.

-Но и люди с хроническими заболеваниями могут еще спокойно «подхватить» вирус…

-Могу. Но, если у здорового человека иммунитет высок и его организм справится легче с недугом, то риск смертности у тех, кто перенес инфаркт, инсульт, увы, будет высок. А если еще человек пожилой, то проблемы гораздо серьезные будут.

-Есть ли явные признаки, при которых надо бежать к врачу?

- Если мы говорим о сердечно-сосудистых проблемах, то первый признак – затрудненное дыхание. И, конечно, загрудинная боль. Часто люди считают, что если выпили таблетку валидола или нитроглицерина, то все наладится. Нет. Лучше обезопасить себя и вызвать скорую. Приступ может повториться. А возможно, это «отголоски» коронавируса. Рисковать нельзя. Поймите, люди с сердечно-сосудистыми проблемами находятся сейчас в зоне риска. Многие проблемы «списывают» на коронавирус. Но остались же и хронические заболевания. Коронавирус может только усугубить состояние. Сердце, реально, боится коронавируса. Особенно тогда, когда с ним не все в порядке. Не упустите болезнь. Будьте здоровы!

-Благодарю.